Reconciliación entre músico caleño que estuvo retenido y la Policía

Al ritmo de la música y en uno de los ámbitos que mejor se desenvuelve, Álvaro Herrera se reencontró con miembros de la Policía y con funcionarios de la Alcaldía de Cali, tras la denuncia de un presunto abuso por parte de la Fuerza Pública, durante el 28 de mayo.



Fue un encuentro en el parque Las Banderas con asistencia de miembros de la Policía, la Alcaldía de Cali y de la Universidad del Valle, en el que se dio el mensaje sobre la reconciliación y el diálogo, como los caminos para superar crisis y diferencias.



"Todos buscamos una reconciliación y buscamos reconstruir moralmente la nación", aseguró el músico Herrera, quien interpretó el instrumento la trompa, el cual es de viento.



(Lea también: Buenaventura llora en la despedida de su cantante Junior Jein).

El estudiante de la Universidad del Valle dijo que fue un acto de unión entre la sociedad.



"Somos la misma población civil y somos parte de la misma sociedad. Nos hemos enfrentado a una ola de violencia bastante grave en la ciudad, hemos derramado mucha sangre y debemos parar. Las Fuerzas Militares también son parte de la población", comentó Herrera.



(Puede interesarle: Sepelio en Buenaventura del cantante Junior Jein).



El estudiante dijo que cuando se cumplió un mes del paro, ese 28 de mayo, él y otros músicos se reunieron frente a Univalle, en el sur de la ciudad, para realizar un concierto. Pero en la tarde hubo disturbios.



En medio de enfrentamientos quedó el músico, quien aseguró que no era parte de los actos vandálicos que se desencadenaron ese día y que se extendieron al vecino barrio de Ciudad Jardín.



Sin embargo, dijo que lo capturaron personas armadas. Denunció que estos desconocidos lo llevaron a donde había policías, quienes presuntamente, lo habrían golpeado, denuncia que está siendo investigada por las autoridades.



(Lea también: Alcalde acata suspensión de decreto que abrió diálogos en paro).



Con respecto a estos actos, señaló que no guarda ningún rencor.



"La música también hace parte de la humanidad porque ayuda a sanar. Hay que exigir justicia, porque hay acciones que no debieron ocurrir y no me interesa una indemnización porque no necesito eso", expresó.



Para la Policía fue un acto de construcción de paz. Participó la orquesta de la institución La Misma Ley y el grupo de Prevención y Educación Ciudadana en un evento lleno de música en fusión con los músicos de metales de la Univalle.



En el acto estuvo el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras.



"La reconciliación y el diálogo debe ser el camino para construir la Cali que todos soñamos. Hoy estuvimos acompañando el concierto 'Reconciliémonos por Cali' para visibilizar que nuestra ciudad es territorio de paz", sostuvo Barreras.



Finalmente, el joven músico dijo que no ha tenido la oportunidad de hablar con los policías de aquella vez de los disturbios sobre la reconciliación como la salida.



(Puede interesarle: Preocupación en Cali por poca afluencia en puntos de vacunación).



GUSTAVO MOLINA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

CALI