La alcaldía de Cali está en busca del sucesor de Carlos Soler en la Secretaría de Seguridad de la ciudad, quien renunció el pasado fin de semana.



Por ahora, el subsecretario de Inspección,Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, se mantiene al frente de la Secretaría de Segurídad Ciudadana, en calidad de encargado, mientras el alcalde Jorge Iván Ospina define al titular de la dependencia.

La renuncia de Carlos Soler fue una decisión que avivó más la polémica, luego de que la semana pasada se conoció el audio de un ciudadano, identificado como el sargento Alexánder Chala, quien puso en entredicho al coronel retirado al frente de la Secretaría por contratos a asesores, como exmilitares investigados por presuntos vínculos con las 'chuzadas' y el narcotráfico.



Chala mencionó estas contrataciones en redes sociales, el sitio donde comenzó toda esta polémica sobre Soler, quien acudió ya a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ve que su vida está amenazada.



Al tiempo, Chala señaló que, presuntamente, el coronel retirado Soler lo habría intimidado y el audio, supuestamente, evidenciaría esas amenazas.

(...) Me parece compartir que el señor Soler toma decisiones y no las conocía, y las vine a conocer recientemente; es más, aún ni conozco a los señores militares que incorporó a la Secretaría de Seguridad y Justicia", dijo el alcalde de Cali, al explicar que no estaba al tanto de estas contrataciones.



​Dijo que el debate se debe asumir de manera responsable.



Ospina manifestó que es muy flexible con los secretarios en cuanto a su manera de ejercer sus funciones y tareas de contratación.



Ospina dijo que no atesora poder y que la sociedad se transforma con liderazgo, con muchas miradas, agentes de servicio.



"Pero no necesitamos más sorpresas que no sean consultadas con el alcalde", afirmó Ospina.



Mencionó: "Que dificultad tan grande que estamos enfrentando, tan compleja. ¿Cómo resolvemos?".



"Yo creo que si el señor Carlos Soler iba a vincular a exmilitares hubiera planteado cómo hacerlo, pero nunca me lo planteó, nunca me lo compartió ni siquiera como una tesis de reconciliación y perdón (a los exoficiales)", sostuvo el alcalde Ospina.



"Les quiero agradecer a él y a su familia, el año de trabajo en la ciudad de Cali", dijo Ospina.



Añadió que no tiene objeción ni crítica a su labor como secretario de Seguridad del distrito. "Ha sido oportuno, diligente, en una ciudad que necesita recuperar la seguridad".



Dijo que incorporar a exmilitares a la Secretaría de Seguridad y Justicia no tiene problema con el alcalde de Cali. "Pero tiene problema incorporar militares en un proceso que no fue construido con él (Ospina)".

El polémico audio de Carlos Soler en Cali

Todo este escándalo empezó por un audio publicado por el sargento Chala, en su cuenta de Twitter y el cual ha venido circulando en estas semanas con la voz del secretario Soler.



En la grabación se escucha al funcionario decir: "Tu sabes que yo hermanito (...) no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo, me lo cargo".



El audio continúa: "Todo el que se atraviese, empezando por el coronel, yo voy es de frente, tengo el pulmón el aire y voy con toda, yo no soy un niño jugando (...)",



Según Chala, esta fue una presunta intimidación por haber informado detalles de contratos de la Alcaldía, relacionados con la seguridad en el distrito.



El secretario Soler rechazó estas afirmaciones e indicó que el audio está editado fuera de contexto, con el ánimo de desinformar a la comunidad.

"Respecto a un audio que circula sobre una supuesta amenaza contra quien se hace llamar ‘sargento Chala’, en redes sociales, me permito aclarar e informar: el audio corresponde a un aparte “editado” de un mensaje de voz en WhatsApp, enviado como parte de una “conversación privada” que sostuve hace dos semanas con un secretario de la alcaldía de Cali, a quien considero mi amigo y hermano", había respondido Soler, en un comunicado a la opinión pública.



Y anotó en ese entonces: "La frase “me lo cargo” se expresó dentro del contexto de formulación de denuncias judiciales ya radicadas con base en los múltiples atropellos a los derechos humanos y fundamentales que esta persona ha venido haciendo en mi contra -las cuales son de conocimiento del denunciado- y de ninguna manera connota una amenaza de muerte o de otra índole".



El funcionario continuó: "En ningún momento en el audio (ni en el editado, ni en el original) me refiero a atentar contra la vida o integridad de ninguna persona, ni menos a quien se hace llamar en redes sociales como ‘sargento Chala’".

¿Qué pasará, tras la renuncia del secretario de Seguridad de Cali?

El alcalde Ospina dijo que durante esta semana neceitamos estar rodilla en tierra de cara a las elecciones presidenciales.



Ospina señaló que se convocó este lunes un consejo de seguridad, instando a los subsecretarios de las diferentes dependencias, entre ellas, la de Seguridad y Justicia distrital para seguir trabajando con responsabilidad, esperando que cada uno tome liderazgos, pero recalcó que procesos como dichas contrataciones a exmilitares con un pasado deben ser consultados con él.



Se espera que una vez culmine el consejo de seguridad se tome alguna decisión para que la ciudadanía en Cali conozca el nombre del nuevo secretario de Seguridad y Justicia de la capital vallecaucana.



