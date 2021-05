'Escuchemos a los jóvenes': Presidente Cámara de Comercio de Cali

Diálogo, diálogo y más diálogo. Esa es la ‘receta’ que el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Esteban Piedrahita, ve como salida al paro nacional, del cual la capital del Valle del Cauca ha sido el epicentro desde hace 18 días.

“Algo importante es que debemos escuchar más a nuestros jóvenes, que tienen dificultades para acceder al trabajo, a la recreación, al deporte, a la cultura, a la educación. Ahí tenemos un caldo de cultivo para muchas cosas”, afirmó Piedrahita, quien subrayó que las soluciones a los bloqueos no pasan por la represión.



El dirigente considera que después de tantos días de bloqueos es necesario abrir algunas vías así sea con la fuerza, “bien entendida”, pero lo que más se necesita “es diálogo, oír a las partes, la protesta es variopinta, tiene muchas dimensiones, muchos actores: los estudiantes; los ‘ni-ni’, quienes ni estudian, ni trabajan; las centrales obreras y otros grupos más complejos, por decirlo de alguna manera”.



Piedrahita advierte que después de dos semanas largas de manifestaciones, la economía del Valle del Cauca está prácticamente frenada y esto conlleva efectos cada día que pasa más graves. “El costo para todos los vallecaucanos, y en cierta medida para Colombia, de los cierres (los bloqueos de las vías) es de 2,4 billones de pesos en estas dos semanas. Eso es más de dos puntos del PIB del departamento”, afirmó Piedrahita.



La economía del departamento está, según el vocero gremial, en una situación crítica porque el 8 por ciento de las empresas están pensando en cerrar porque no pueden sostener más las pérdidas. Además, los empleos que se habían podido recuperar se van a perder nuevamente. “Este es un golpe peor que el de la pandemia porque los sectores agroindustriales, de medicamentos y otros pudieron operar. Vendrán golpes más permanentes porque la resiliencia de un tejido productivo después de un año como el que ya pasamos, es cada día más precaria”, afirmó.



Sobre las causas del paro nacional y cómo se ha desarrollado, el dirigente explicó que se trata de un “estallido social fuerte de muchos sectores, sobre todo de jóvenes, muchos de ellos sin empleo, que venían con condiciones difíciles en sus hogares, luego vino la pandemia, estuvieron encerrados, estuvieron sin poder estudiar los que estudiaban, sin poder trabajar los que trabajaban, sus familias empobrecidas. Hay mucho malestar y es normal después de lo que hemos vivido”.



Sin embargo, Piedrahita deploró los actos de violencia y vandalismo que se han registrado, en particular los ocurridos el 28 y 29 de abril pasados en Cali, cuando hubo graves ataques e incendios a entidades públicas y a buses y estaciones del Sistema de transporte masivo MIO, así como saqueos al comercio. También rechazó los presuntos casos de abuso policial y del Esmad, los cuales, en su opinión, deben ser investigados.

