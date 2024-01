Lanzaron grupo operativo de agentes que controlarán invasiones a carriles del MIO

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, en compañía de la Secretaría de Movilidad, lanzaron de manera oficial el grupo operativo que se encargará de ejercer control a las invasiones en los carriles exclusivos del sistema de transporte masivo MIO.



A través de un acto protocolario en la sede del Tránsito en el barrio Salomia, presentaron a los 40 agentes de tránsito que estarán en las calles de la capital del Valle dedicados a esta labor.

Lanzamiento del grupo operativo contra invasores de carriles del MIO. Foto: Alcaldía de Cali

"Uno de los principales temas para poner la casa en orden es el respeto de las normas más sencillas que son las de tránsito. Ustedes juegan un rol estratégico en recuperar el buen nombre de nuestra ciudad. Cuenten con todo el apoyo de este alcalde y esta Alcaldía para que ustedes puedan aplicar la ley", manifestó el alcalde en la presentación.



Por su parte, el secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, precisó que “tenemos un equipo robusto e inteligente, sigamos con esta labor. Cuidémonos, cuidemos a la gente y la autoridad se gana con respeto”.

Hasta la fecha, en este año, 1.890 conductores de motocicleta han sido cazados invadiendo carriles del MIO.



Las autoridades explicaron que los conductores que invadan el carril exclusivo del sistema de transporte masivo serán sancionados con una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes.

Alejandro Eder y el secretario de Movilidad, Wilmer Tabares. Foto: Alcaldía de Cali

Al final del acto protocolario, el alcalde Eder aprovechó para anunciar que serán vinculados 400 efectivos de guardas de tránsito a través de una convocatoria. “Va a ser un proceso transparente donde vamos a seleccionar a los mejores agentes".



Y agregó que adicionalmente "le he solicitado a la Policía Nacional 100 guardas para que nos apoyen en mantener el orden en las vías”.

"No quiero ver motos en los andenes, no quiero ver más carros en contravía, más irrespetos contra los semáforos. No quiero ver más irrespetos, no solamente al carril del MIO, sino vandalismo contra el MIO. Les pido por favor que recuperemos el orden en Cali", concluyó.

