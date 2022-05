Entre enero y abril de 2022 se presentó un incremento de 6,1% en los precios de los productos y servicios en Cali, lo cual convierte a la capital del Valle del Cauca en la ciudad donde es más costoso vivir en Colombia.



El programa Cali Cómo Vamos, con base en informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), encontró que en los primeros cuatro meses del presente año, el incremento de precios en Cali fue el más alto entre las cinco ciudades principales del país: 6,1%.

Además, la capital del Valle del Cauca tuvo un aumento de precios superior al Nacional (5,66%).



(Puede leer: Cierran empresa de ambulancias implicada en accidente en el sur de Cali)



Entre enero y abril de este año, de las 23 principales áreas urbanas del país, Cali (6,10%) fue la décima área urbana del país con mayor variación del IPC (Índice de precios al consumidor). El mayor incremento se presentó en Riohacha (6,91%) y el menor en Pasto (5,02%).



Marvin Mendoza, coordinador de Cali Cómo Vamos, afirmó que al analizar el IPC por grupos de gastos, el que más aumento registró en sus precios en Cali fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 27,87%, seguido por el restaurantes y hoteles, con (15,10%) y muebles y artículos para el hogar con 11,60%.



Mendoza señaló que los únicos grupos que disminuyeron sus precios fueron información y comunicaciones (-10,83%) y educación (-4,03%).



El aumento de los precios en alimentos o bebidas no alcohólicas en Cali se puede explicar con este ejemplo: Si a comienzos de año una persona gastaba 10.000 pesos por un alimento o bebida no alcohólica, en abril de 2022, esta persona tuvo que pagar 11.583 pesos por el mismo producto.



(Le puede interesar: Invitan a beneficiarios de Todas y Todos a Estudiar al concierto de Karol G)



Para el último año (mayo de 2021 - abril de 2022), Cali (9,9%) tuvo la octava variación del IPC más baja entre las 23 principales áreas urbanas de Colombia. El dato de la ciudad fue 0,7 puntos porcentuales superior al nacional (9,2%).

Más noticias

Crimen de fiscal Pecci se suma a las 107 muertes por sicarios en Cartagena

Menor muere en medio de procedimiento policial en el oriente del Cauca