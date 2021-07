Más de 300 uniformados de Fuerza Pública llegaron de madrugada a Siloé

La operación se hizo para devolver la tranquilidad al sector de ladera en el suroccidente de Cali, informaron autoridades.

En redes han circulado videos y fotos de hombres armados que obligaban a encerrarse desde temprano en las viviendas.



El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, dijo que no es toma, sino una intervención social, acompañada de comunidad. No vamos a permitir que grupos armados amedrenten a la población. En imágenes se aprecian hombres, a pie y en motos, hasta con armas largas.



En el sector se cometen robos frecuentes de motos y otras pertenencias.

Siloé, como es conocida la comuna 20, es conformada por una docena de barrios y sectores como La Nave, La Sultana, El Cortijo, Belén y La Estrella.



