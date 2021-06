Fiscalía: 4 detenidos torturaron y desaparecieron a policía en Cali

La Fiscalía elevó cargos contra cuatro jóvenes que fueron capturados por la Policía por los presuntos delitos de asesinato, desaparición y tortura del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, el pasado 3 de junio, cerca del Paso del Comercio.



Este fue uno de los puntos más críticos en lo que va del paro, pues allí murieron, al menos, cinco personas, entre ellos, el uniformado.



(Lea en contexto: Cali: confirman asesinato del patrullero Carlos Andrés Martínez)

En un informe emitido durante la audiencia de legalización de capturas se indicó: “Un fiscal de la seccional Cali, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, logró identificar y capturar en esa ciudad, entre el 26 y el 27 de junio, a cuatro personas que habrían participado, tanto en las agresiones, como en el posterior asesinato y desaparición del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez".



Entre los procesados hay una mujer y un barrista, que no aceptaron cargos.



El reporte también anota: “La investigación adelantada desde el momento mismo en que se conocieron los hechos permitió evidenciar que a las 8:30 de la noche, el uniformado se movilizaba en su moto por la avenida Ciudad de Cali, en la calle 73 con carrera primera".



Agrega que en ese lugar fue interceptado por siete personas, aproximadamente, quienes lo bajaron del vehículo”.



En la audiencia, el fiscal dijo que ellos constataron que era un miembro de la Fuerza Pública y lo llevaron contra su voluntad hacia el sitio conocido como Punto Cero.



En ese lugar estaba una barricada de bloqueo cerca de la vía de Cali a Palmira y a la altura del río Cauca.



“Se daba cuenta de que sí sabían que era un servidor público, adscrito a la Policía Nacional. Fue esa la razón para que, además de retenerlo, de agredirlo, de torturarlo y de matarlo, intentaran desaparecerlo. Eso lleva a la Fiscalía a imputarle desaparición forzada”, dijo.



Y añadió: “Ellos actuaron y torturaron a esta persona por ser un servidor público. Lo interceptaron, lo retuvieron contra la voluntad y lo llevaron a la fuerza hasta el punto donde agotaron su vida con arma blanca y, especialmente, con arma de fuego".



También dijo: "Ellos tenían la obligación de garantizar la vida, lo retuvieron y lo mataron. Pero no contentos con contribuir al homicidio de este joven, como lo he señalado, del Punto Cero lo llevaron al río Cauca".



El cadáver fue arrojado a las aguas y el 7 de junio fue encontrado, mientras flotaba en las riberas del Cauca, a la altura de la vereda Piles, en jurisdicción del municipio de Palmira.



El ente acusador les imputó cargos a los posibles involucrados, en calidad de coautores, por los presuntos delitos de tortura, homicidio agravado; tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, partes o municiones; y desaparición forzada.



CALI

