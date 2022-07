La Mesa Directiva del Concejo Distrital de Cali suspendió la disfuncionalidad laboral para 27 servidores públicos de libre nombramiento y remoción que estuvieron en el equipo de concejales que no están hoy en esa corporación.



Mientras que en la Contraloría Distrital se dieron retiros.



Esas medidas fueron rechazadas por la Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete).

El presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, al asumir funciones en enero de 2022, conoció de la disfuncionalidad de 27 servidores públicos de distintas Unidades de Apoyo Normativo (UAN), pero cuyos concejales ya no ejercen su curul porque terminaron sus periodos o no fueron reelegidos en este periodo.



"Al llegar a la Presidencia, encontré una situación disfuncional en la parte administrativa del Concejo, que no corresponde a lo que realmente debería ser la Corporación, puesto que se pagaba salarios a 27 servidores públicos pertenecientes a Unidades de Apoyo Normativo de Concejal (UAN), amparado en un fuero sindical, pero que no debería ser así, puesto que no tienen Concejal a quien responder por sus labores como lo ordena el artículo 52 del Acuerdo 220 de 2007 vigente", explicó Arroyave.

El concejal sostiene que "mantener dicha nómina de los 27 servidores públicos pertenecientes a Unidad de Apoyo Normativo (UAN), tiene un costo a los 2.000 millones de pesos al año, lo que genera un déficit presupuestal que afecta el normal funcionamiento del establecimiento".



Arroyave Botero y los vicepresidentes del Concejo, Harvy Mosquera y Henry Peláez, determinaron, que hasta tanto no se tuviera claridad legal sobre la permanencia de los 27 servidores públicos, con fuero sindical y pertenecientes a la UAN, no ejercieran más funciones administrativas.



Presidente de la Unión Sindical de Emcali (USE), José Roosevelt Lugo Cárdenas. Foto: Archivo particular

El presidente de la Federación Únete, José Roosevelt Lugo, considera que lo que se ha presentado en el Concejo y la Contraloría de Cali es una masacre laboral e incumplimiento de una convención colectiva.



En su opinión, los despidos en ambas entidades se han generado violando el ordenamiento jurídico y atendiendo presuntos intereses de orden político.



“Aquí estamos frente a un hecho inadmisible de despidos de empleados con fuero sindical, sin que medie el debido proceso del levantamiento de dicho fuero. Esperamos que haya los argumentos suficientes desde lo jurídico y que esas decisiones que se han tomado y que a nuestro criterio evidencian una masacre laboral y el incumplimiento a lo acordado mediante convención colectiva, no estén fundadas en cambios por recomendaciones políticas”, dijo Lugo Cárdenas.



El dirigente sindical dijo que no entiende cómo el funcionario que debe ser vigía de la Constitución y la Ley, en este caso el Contralor de Cali, hoy es quien la viola de forma flagrante y "al parecer respondiendo al pago de favores de orden político".



“Les estamos solicitando tanto a la Contraloría como al Concejo de Cali, revocar el acto administrativo que genera los despidos y con el cual se está violando la Constitución y la Ley y, se vulneraron los derechos de los empleados”, insistió.

