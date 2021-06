Polémica en colegio por clase en la que se habló del paro nacional

Hace una semana, el Comité Nacional del Paro suspendió de forma temporal las movilizaciones en el país, después de mes y medio de protestas diarias en varias ciudades. Sin embargo, el tema sigue siendo comentado en redes sociales y la opinión pública.



En las últimas horas, un video de una clase virtual se volvió viral. El hecho ocurrió en el Colegio la Merced, de Cali, Valle del Cauca, y muestra el momento en el que el padre de un estudiante le reclama al profesor por, según él, "adoctrinamiento sobre el paro nacional".



¿Qué fue lo que pasó? Según lo que se muestra en el video y lo que las personas han comentado en redes sociales, el maestro les hizo un llamado a sus estudiantes para reflexionar. "Los invito a que, junto a sus familias, no se queden en la inmediatez de las situaciones, sino que hagamos el esfuerzo de proyectarnos en la historia y en el futuro, y podamos analizar y reflexionar", dijo el hombre.



Y puso de ejemplo los peajes del país que han sido quemados en las últimas semanas: "Miren que lo de los peajes, hace años, en diferentes regiones del país, vienen de las personas quejándose. Nada justifica la violencia, pero hay factores sociales que explican por qué la gente se vuelve violenta".



En la pantalla compartida por el profesor, había un dibujo con la frase 'a parar para avanzar'.



Segundos después, uno de los padres de un estudiante habló. "No me parece que sea un encuentro de estudiantes. La verdad, llevan 45 días sin clases para que usted venga a darles una clase de adoctrinamiento", dijo el hombre.



Le advirtió que estaba grabando la clase y dijo que le parecía una "falta de respeto con los muchachos".



El profesor le respondió que no estaba haciendo nada de lo que decía e invitó al hombre a reunirse de manera privada, porque "este es un espacio de estudiantes". Tiempo después, lo eliminó de la reunión grupal.



El hecho causó voces de apoyo y de rechazo en redes sociales. Algunos recordaron lo que sucedió hace unos meses durante un parcial de un curso de termodinámica que tomaron los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Medellín.



