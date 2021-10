Trabajadores del hospital San Juan de Dios protestan por atraso de salarios

Con un plantón que realizan en la plazoleta del centro médico, trabajadores del hospital San Juan de Dios, en Cali, piden que les paguen salarios atrasados.



También reclaman por el atraso en el pago de la seguridad social.

Javier Rueda, profesional universitario y tesorero del Sindicato de trabajadores del hospital San Juan de Dios, afirmó que a algunos trabajadores les deben hasta 13 meses de salario y a otros dos meses.



Además, según Rueda, las primas de los meses de junio de 2020 y julio de 2021.



El hospital San Juan de Dios, uno de los más tradicionales de Cali, atraviesa una complicada situación financiera derivada de las deudas de las EPS. La cartera corriente del centro médico es 30 mil millones de pesos, mientras que una suma similar representan las deudas de difícil cobro.



Al San Juan de Dios les deben EPS como Emssanar, Coosalud y Barrios Unidos, que acaba de ser liquidada. Las acreencias de esas EPS son la mayoría de los 30 mil millones de difícil cobro.



"El gerente dijo que no vino a gerenciar el hospital, sino vino a salvarlo, pero consideramos que esa no es la forma de hacerlo", señaló Rueda.

