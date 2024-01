Cali: plan para evacuar toneladas de escombros que formaron montaña en la 50

Ese lote de la carrera 50 con avenida Simón Bolívar lleva 25 años recibiendo escombros o residuos de construcción y demolición.

Se ha convertido en una montaña que suele crecer a tal punto, inclusive con basuras orgánicas y otros desperdicios arrojados allí por ciudadanos que no han tomado conciencia de que este no es un basurero, en medio del paso de vehículos en esta zona del suroriente de Cali.



(Lea también: Lo que se sabe del voraz incendio que consumió 17,6 hectáreas de cerro Cristo Rey).

Facebook Twitter Linkedin

La montaña de escombros, algunos sobre la vía. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

El cono vial de la carrera 50 se fue gestando como una escombrera informal y fue ganando terreno. Se fue alargando frente a barrios, como Ciudad Córdoba, Brisas del Limonar y Mariano Ramos. El incremento de escombros vino después de junio de 2008, cuando se cerró el que fue el relleno sanitario de Navarro para toda Cali.



Tal ‘paisaje’ de escombros desmotiva hoy a transeúntes a caminar por el estrecho andén de la carrera 50, a pocos metros de los desechos.



(Lea también: Macabro hallazgo del cuerpo de una mujer en Buenaventura: estaba envuelta en bolsas).



Debido a la gigantesca montaña, la actual alcaldía de Cali, a través la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), programó para este jueves 25 de enero, el inicio de un plan parcial para empezar a despejar la zona de escombros y hasta de basuras.

Facebook Twitter Linkedin

La montaña de escombros, algunos sobre la vía. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

El director de la UAESP, Camilo Murcia, dijo que se pretende recuperar esta área, despejando totalmente el terreno, de manera paulatina.

Facebook Twitter Linkedin

Labores de parte de la Alcaldía para ir despejando la zona. Foto: UAESP de la alcaldía de Cali

“La solución es sencilla, la disposición de los residuos de demolición debe ser tenida en cuenta desde el mismo momento en el que se decide adelantar una obra o similares, programar la recolección de residuos y coordinarla con los Gestores certificados para ello", anotó.



(Lea también: Atroz ataque de hombre a su expareja: la persiguió con machete y la asesinó en la calle).



La meta, de acuerdo con la alcaldía de Cali, es cerrar este lote en un futuro, es decir evitar que siga funcionando para recibir más escombros.



La escombrera ha recibido con los años, el nombre de Estación de transferencia de la 50 con una capacidad de hasta 10.000 toneladas de escombros. En un día han llegado unas 300 toneladas.

Facebook Twitter Linkedin

Vehículos para ir recogiendo los escombros por parte de la Alcaldía. Foto: UAESP de la alcaldía de Cali

La historia de la mal llamada escombrera de la 50 empezó en abril de 1998, cuando la Alcaldía de entonces acordó su manejo con el Sindicato de Carretilleros.



Sin embargo, como sucede en la actualidad, la montaña de residuos empezó a crecer hasta que en 2010, el Juzgado Tercero Administrativo de Cali ordenó el cierre que no se ha cumplido a lo largo de casi 14 años.



Hasta el 2023 se completaron cuatro alcaldías (dos de Jorge Iván Ospina, de Rodrigo Guerrero y de Maurice Armitage), por lo que las acciones de la época fueron planes de recolección, llevando escombros a sitios en otros municipios, porque Cali no tiene un depósito final como tal. Estos escombros se han llevado a Candelaria, en el sur del Valle del Cauca, y a Puerto Tejada, en el norte del vecino Cauca.



El director Murcia dijo que dentro del plan parcial habrá acciones diarias para mejorar el entorno con barrido en las cunetas y despapele del área pública. Esto se hará de lunes a sábado, a cargo de la empresa Serviambientales.



En este plan parcial de despeje se estipuló, además, que los miércoles y los sábados, las empresas prestadoras de aseo PromoValle y Serviambientales realizarán la recolección sincronizada de residuos ordinarios y residuos de construcción y demolición (RCD).



Para ello se empleará un cargador, un vehículo recolector y seis operarios. Gestores autorizados de la asociación Asomutual se sumarán con 20 vehículos chana por jornada. Se espera que por cada actividad se recojan 100 metros cúbicos de residuos.



Actualmente, se calculan unos 300 metros cúbicos de material mal dispuesto, porque no ingresó correctamente al lugar.

No le sirve a nadie sacar los residuos a la calle sin la disposición adecuada. Ello genera problemas de salud, seguridad y convivencia, lo cual se soluciona llamando a las líneas especificadas FACEBOOK

TWITTER

En total hay 9.000 metros cúbicos en esta zona del corredor de la 50 con avenida Simón Bolívar.



“No le sirve a nadie sacar los residuos a la calle sin la disposición adecuada. Ello genera problemas de salud, seguridad y convivencia, lo cual se soluciona llamando a las líneas especificadas”, afirmó el director Murcia.



Un lote en zona de El Mameyal, en el oeste caleño, fue una propuesta en 2008 para disposición final, pero vecinos expresaron temor a la contaminación.



Otra propuesta fue el predio La Corbata, cerca de corregimiento de Navarro, pero no fue viable, debido a que es una zona de humedales para proteger.



También se propuso un lote donde funcionó la antigua Verde Plateada, pero en un cabildo, la comunidad dio un no rotundo.



CALI