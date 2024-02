Atención caleños: ya pueden hacer deporte en la pista de atletismo del Pascual Guerrero

Desde este lunes, 19 de febrero, las personas que deseen correr en la pista mundialista del estadio Pascual Guerrero ya pueden hacerlo. Conozca como puede acceder a dicho espacio.



La Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali informó que los amantes del atletismo y quienes quieran estar en forma, puedan utilizar la pista de lunes a viernes de 6:00 a 9:00 a.m., excepto los días en que haya partidos de fútbol profesional o esté programado un evento en el ‘sanfernandino’.

Estadio Pascual Guerrero de Cali Foto: EL TIEMPO

“La idea es que todas y todos los que quieran venir a entrenar, caminar o correr, disfruten de una pista mundialista”, subrayó el secretario Felipe Montoya.



El formulario para la inscripción estará en la página cali.gov.co y debe diligenciarse cada semana con los siguientes datos:



Nombre y apellidos.



Correo electrónico.



Número de contacto.



Dirección.



Barrio.



Comuna.



Nombre y número de un contacto de emergencia.



EPS.



Fecha.

Recomendaciones

La Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali dejó una lista de hasta 16 recomendaciones para usar la pista de atletismo del Pascual Guerrero.

-Usar zapatos deportivos (tenis) y ropa deportiva adecuada.



-Los carriles 1-2 son rápidos; 3-4-5 están dispuestos para trote; 6-7-8 para caminantes.



-No se puede cambiar de carril durante el recorrido; esto para evitar colisiones.



-Se deben respetar los carriles de caminantes y/o personas mayores.



-Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable.



-Los participantes deben respetar el horario que queda consignado en el formulario de inscripción.



-No se permite pisar la grama.



-No se permite el ingreso a las tribunas del escenario.



-El baño dispuesto para los asistentes está ubicado en la tribuna sur, esquina con occidental, en el primer piso, parte alta.



-No se permite subir y bajar las gradas, a excepción de la tribuna sur (esquina con occidental, primer piso, parte alta) habilitada para el uso de los baños.



-No estará habilitado el parqueadero del estadio.



-Acatar las recomendaciones del personal del escenario.



-No se permite la inscripción de personas sin afiliación al sistema de salud (EPS o Sisbén).



-Las inscripciones se realizarán por semana, con corte los días viernes a partir del mediodía.



-Diligenciar el formulario de inscripción.



-Cada persona inscrita debe presentar el correo electrónico que se envía automáticamente como respuesta al formulario (en el celular o de manera impresa).

