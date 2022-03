En la madrugada del 28 de abril, indígenas misak derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, quien figura como el fundador de Cali el 23 de julio de 1536.



Los manifestantes rechazan el homenaje a uno de los conquistadores por sus actos en la Conquista de América. Ese acto ha dividido opiniones en la capital del Valle del Cauca.



Uno de los debates se ha centrado en si se debe reinstalar la mole de 330 kilos, obra de Victorio Macho, instalada el 25 de julio de 1937, en la calle 7 Oeste con carrera 2 del barrio Arboleda, oeste local.



Los indígenas dicen que el conquistador español encabezó asesinatos y destierros de nativos.



La Personería de Cali emitió una acción preventiva en contra de la Administración Municipal, en la cual señala que debe volver a su pedestal en el menor tiempo posible para responder a las múltiples quejas ciudadanas frente a la demora de la Alcaldía de Cali con la reinstalación de la estructura.

En la recuperación de la estatua de bronce se han requerido unos 280 millones de pesos. Para eso se siguió un proceso con la aseguradora del Distrito de Cali.



Los requerimientos han sido elevados ante la Secretaría de Cultura y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la ciudad.



Para el personero Hárold Cortés, la preservación y el mantenimiento de los bienes patrimoniales es una obligación a cargo del Distrito, por eso desde la Personería instamos a la Administración para que gestione de manera inmediata la reinstalación de la estatua, en atención a sus cualidades y valores de carácter cultural que representa en el ámbito local, nacional e internacional”.

#BoletínOficial | Personería de Cali emite acción preventiva a la Administración Distrital para la reinstalación de la Estatua de Sebastián de Belalcázar.



Ver: https://t.co/RFBO3yl4m8 pic.twitter.com/WUxlSeHXTg — Personería de Cali (@personeriacali) March 11, 2022

Cortés dijo que "desde el pasado 3 de diciembre del 2021 ya se había informado por parte del contratista restaurador la finalización del trabajo, el cual fue recibido por funcionarios de la Alcaldía el 30 de diciembre del 2021, pero a la fecha no ha sido reinstalada. Por lo que la entidad no encuentra justificación para que el Distrito no haya procedido con la instalación de este bien patrimonial”.



El secretario de Cultura, Ronald Mayorga, dijo que se avanza en procesos de concertación y construcción colectiva, por lo que se han realizado reuniones con la comunidad indígena y afro,



La administración del Distrito plantea tener dos nuevos monumentos en el sitio.

