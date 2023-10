Personería formula pliego de cargos a funcionarios de Cali por cierre de la carrera 34

Por presuntamente limitar el derecho a la libre locomoción y afectar el espacio público, la Personería de Cali formuló pliego de cargos contra Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad, Carlos Soler, ex secretario de Seguridad, Roy Alejando Barreras, ex director del Departamento Administrativo de Planeación, William Vallejo, ex secretario de Movilidad, Ricardo Castro, ex subdirector de Espacio Público, y María del Mar Solanilla, ex subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.



La determinación se debe a presuntas irregularidades que se presentaron al adoptar decisiones administrativas mediante decretos y resoluciones que extendieron las medidas temporales de cierre vial en un sector del Barrio San Fernando, comprendido entre las carrera 34 con calle cuarta hasta el Parque del Perro, que podrían haber afectado el derecho de los habitantes de Cali, a gozar del espacio público y a desplazarse libremente por ese corredor vial con la implementación de la estrategia de reactivación económica zonas gastronómicas reguladas “en época de pandemia”.



Esta medida del distrito fue posteriormente prolongada con la implementación de la Estrategia Urbanismo Táctico en el Parque del Perro – Parque Lineal Carrera 43 – Unidad de Planificación Urbana # 9, apartándose presuntamente de lo ordenado en el Plan de Ordenamiento Territorial- POT de la ciudad “Acuerdo 0373 de 2014” y del Acuerdo 0423 de 2017, que adoptó los planes de ordenamiento zonal, para favorecer el aprovechamiento económico del espacio público en favor de particulares.



La presunta falta disciplinaria objeto de investigación fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.



Luego de haber notificado el pliego de cargos, el expediente se asignará a la Personera Delegada encargada del juzgamiento para que continúe con el proceso disciplinario.



Durante la etapa de juzgamiento los investigados podrán presentar descargos, aportar y solicitar pruebas, si lo estiman conveniente.



Le intenté con toda la calma posible de entender a Planeación Distrital el cierre de la 34 en el Parque del Perro y francamente lo que se consiguió fue un parqueo de motos y un sitio degradado. Creo que debemos reabrir la calle. Se abre discusión — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) October 21, 2023

El pasado 22 de octubre el alcalde Jorge Iván Ospina ya había comentado que no quiere seguir con este proyecto.



“Le intenté con toda la calma posible entender a Planeación Distrital el cierre de la 34 en el Parque del Perro, y francamente lo que se consiguió fue un parqueo de motos y un sitio degradado. Creo que debemos reabrir la calle. Se abre discusión”, indicó Ospina por medio de su cuenta de X (antes Twitter).

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO