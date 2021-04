Familia que estaría contagiada de covid-19 en Cali espera atención

Los adultos mayores que se contagiaron en Cali de covid-19 y presentan "fuertes síntomas", a pesar de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, aún no han recibido atención de parte de la Secretaría de Salud municipal.

"De la Secretaría sí llamaron el viernes y el sábado, quedaron de enviar un médico, pero hasta la fecha nadie ha venido a verificar el estado en el que nos encontramos o si se trata o no de covid-19", sostuvo Jaime Zuñiga, hijo de la pareja de adultos.



Zuñiga, sus padres y otros dos hermanos estarían contagiados.



El matrimonio Zuñiga Almonacid vive solo en una vivienda del barrio El Troncal, nororiente de Cali y no han podido ser atendidos por sus hijos debido a la sintomatología tan intensa que presentan.



“Mis padres presentan síntomas bastante fuertes y en algún momento no se podían mover ni siquiera de sus camas, entonces ellos llamaron al servicio médico para ver si les podían enviar un servicio médico y la respuesta fue que no se podía, que tenían que ellos mirar, y les dijimos que por qué no nos envían a alguien, y me dijeron que tenía que buscar un vecino que los llevara hasta allá. Mi mamá tiene un pie lisiado y no puede caminar”, le contó a este medio, Jaime Zúñiga, quien viajó desde Medellín para estar en frente de la situación.



Zúñiga reveló que sus padres, de 87 y 86 años, se aplicaron la segunda dosis de la vacuna hace 15 días y hace cinco empezaron a presentar los síntomas.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, explicó en entrevista con el noticiero Radio Reloj que según lo relatado por el hijo de los afectados, los adultos mayores parecen haberse infectado, por eso considera importante saber “si se contagiaron, si no, qué gravedad de la enfermedad tuvo, si realmente le evitó la derivación a una UCI y si tuvo el tiempo para generar los anticuerpos, porque si se vacunó hace 15 días y la persona empezó a tener síntomas cinco días después de la vacuna, claramente todavía no hay anticuerpos y hay que establecer si la infección la tuvo antes o después”.



CALI