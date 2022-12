Una mujer fue grabada corriendo con paquetes en la mano, en el centro de Cali. Su caso quedó en redes sociales.



El problema es que uno de los hombres que la persigue la hace caer el suelo y surgieron versiones, como suele pasar en casos de justicia por mano propia que vienen registrándose en los últimos dos años en la ciudad.

Hubo señalamientos de presunto robo por parte de la mujer que huye despavorida de sus perseguidores.

En las últimas horas, trabajadores y transeúntes en el centro de Cali agarraron a una mujer, señalada de cometer un hurto en esa zona de la ciudad. La mujer salió corriendo, buscando huir del lugar, pero terminó en el piso. #RadioReloj pic.twitter.com/UR09OXJvVJ — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) December 9, 2022

Al caer al suelo, como se observa en el video, la rodean siete hombres y luego llega de último otra mujer.



Una de esas versiones sobre por qué la desconocida corría y una turba iba en su cacería fue la de un presunto robo.



El caso llegó por redes y no por una denuncia formal a la Policía Metropolitana de Cali, donde informaron que están en averiguaciones para determinar exactamente qué sucedió y si la mujer que corría lo hacía porque estaba huyendo, tras un supuesto hurto que habría cometido y temía por su vida o porque no habría tenido nada que ver con la acusación y habría buscado protegerse en algún sitio seguro.



Por ahora no hay denuncia ni detención, por lo que las autoridades reiteraron que no se puede afirmar que la mujer que huía era por algún tipo de delito.



Es por ello que en la Policía Metropolitana de la ciudad y en la alcaldía de Cali reiteraron el llamado a la ciudadanía al conocer esta nueva situación de justicia por mano propia, porque así como han ocurrido otros casos en los que sí se habría cometido algún delito, sobre todo, robos, hay otros en los que los perseguidos son inocentes y terminan lesionados e, inclusive, bajo riesgo de ser asesinados.



Pero también en los reportes en los que robos se han comprobado en flagrancia en las calles, el acusado tiene derecho a una defensa en el sistema judicial para recibir una sanción o castigo, como por ejemplo, una medida de aseguramiento en un centro carcelario. Así también lo explicaron en la Fiscalía.



El 7 de octubre de este año, una turba persiguió a un hombre en el barrio Floralia, en el nororiente de Cali. Una de las personas en esa multitud tenía un arma traumática, según la Policía, y hubiera podido accionarla, terminando en una tragedia.



Esta historia y la de la mujer que huye aterrada son como la de Gabriel García Márquez en su Crónica de una muerte anunciada. En un pueblo macondiano creyeron culpable a Santiago Nasar y no hubo evidencia de que lo era, pero terminó muerto.



Por fortuna en el episodio real de Floralia, en la capital del Valle del Cauca, no sucedió tal final, pero si la comunidad hubiera continuado avivando más los ánimos, las consecuencias hubieran sido nefastas.



El hombre perseguido se subió al tejado de una vivienda para escapar. Allí también fue rodeado, y una persona le propinó golpes con un objeto y hubo otra que pudo haber accionado el arma traumática, la cual fue decomisada por la Policía.



Este caso quedó grabado, también, en un video difundido en redes sociales.



Mientras el hombre estaba en el techo, abajo, la multitud enardecida alentaba más los golpes.



El ambiente subió de temperatura, en ese entonces, y se escuchaban a personas diciendo que quien estaría recibiendo los golpes era un presunto ladrón y que estaban cansadas de la inseguridad



Pero, en la Policía aclararon a la ciudadanía que este perseguido en Floralia era inocente.

La historia del hombre a quien le amputaron la mano en Cali

La historia de Milton Fabián Montenegro Montenegro no era tan esperanzadora después de que en un abrir y cerrar de ojos sintió machetazos en sus manos, aquel sábado 13 de febrero de 2021.



Una turba lo rodeó y lo señaló de un presunto robo y luego recibió el machetazo. La Policía en ese entonces, indicó que se abrió la investigación del caso.



El joven iba con una mochila morada en su espalda por una calle del barrio Los Naranjos, ubicado en el distrito de Aguablanca.



Fue allí donde quedó involucrado, de nuevo, en un presunto intento de hurto, esta vez a un hombre que iba en bicicleta por ese sector.



Sin embargo, en aquella época del año pasado, la hermana del joven, Érika Montenegro, señaló que esa versión entregada por las autoridades no sería acorde con lo que realmente habría sucedido en esta zona de la ciudad.



Aseguró que Milton Montenegro habría sido blanco de las 'fronteras invisibles', como se les llama a límites impuestos por grupos ilegales que hay en Cali.



"El caso de Milton no fue que la comunidad se ensañó y le amputó la mano. El caso de Milton fue algo de 'fronteras invisibles', una realidad que se vive a diario en el distrito de Aguablanca", dijo la hermana.



La hermana del joven dijo que miembros de la misma comunidad le recogieron la mano y que la Policía lo auxilió.



La mano pudo ser llevada implantada de nuevo, por médicos de la clínica Imbanaco, en el sur caleño.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la ciudad y la Policía, el joven había sido acusado de supuesto hurto calificado y agravado con un arma, -delitos que pueden dar de 12 a 28 años de condena-, hecho ocurrido el 25 de agosto de 2015.



