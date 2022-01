El director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, al igual que uniformados de áreas de inteligencia de la institución coinciden con miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Fiscalía en una primera hipótesis para esclarecer la explosión de un artefacto en el centro de Cali, en la noche del jueves 20 de enero.



Ese día una persona quedó herida en una mano.

El oficial dijo en Cali que este caso no estaría conectado con un acto deliberado de grupos armados organizados, entre disidencias de Farc, Eln, paramilitares, 'Clan del Golfo' y narcotraficantes que tienen presencia en la capital vallecaucana.



Es decir, según el alto oficial, esa primera hipótesis apunta a que la explosión no fue resultado de un acto terrorista en esta ciudad.



"Este artefacto explosivo es un artefacto modificado. Tiene partes de una granada de fragmentación con otros explosivos que lo hacen reitero improvisar", dijo el director de la Policía Nacional.



Tras analizar lo que por ahora arroja la investigación que adelantan el CTI y la Fiscalía con indagaciones de la misma Policía indicó: "Tenemos información relacionada con préstamos ilegales como se denominan en la calle, el gota a gota".



También sostuvo que la persona herida no tendría implicaciones en haber manipulado dicho artefacto.



"La persona que resultó afortunamente levemente herida es un transeúnte", afirmó el general Vargas.



Explicó que en la zona del centro de Cali, con barrios como Junín y Belalcázar, donde se presentó la explosión, está detectada la práctica de usura a personas naturales, y a comerciantes y trabajadores de locales en estos sectores.



"Infortunadamente piden préstamos con unos rendimientos altos", anotó el oficial.



Reiteró: "Esto no tiene que ver con un acto de terrorismo en Cali. Es lo que preliminarmente, los investigadores y los policías coinciden con temas relacionados, infortunadamente también con delincuencia organizada y préstamos en usura, como se conoce al gota a gota", aseveró.



CALI