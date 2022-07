Entre desconcierto y comentarios fue recibido ayer el anuncio de un quinto pico del covid-19 en la capital del Valle del Cauca.



Pero las cifras preocupan y en eso coinciden las secretarias de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, y del Distrito de Cali, Miyerlandi Torres.



"Luego, ¿no se acabó la emergencia?" era una de las frases en redes. Las autoridades dicen que esa medida administrativa era para manejo de recursos en la atención de la pandemia y fue levantada por el Gobierno, pero el coronavirus no deja su ronda.



Aunque el pasado jueves 30 de junio se dictaba el final de la emergencia por el covid-19, el control de la enfermedad no se puede levantar. El martes 5 de julio el país se despertó con el llamado del Ministerio de Salud al uso del tapabocas ante el incremento de casos de covid-19, por subvariantes de Omicrón.



El nuevo pico, que es el quinto en Cali, traerá casos más leves, pero no se puede caer en descuidos.



El pasado viernes primero de julio, en Cali fueron reportados 2.894 casos nuevos, con un 25 por ciento de positividad, es decir, que de cada 100 pruebas, 25 salen positivas para el virus, dijo la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



La doctora Torres dijo que se debe dar alertas a las familias porque aumentan los menores de 18 años y los menores de 5 años con infecciones respiratorias.



La funcionaria llamó la atención de la baja vacunación porque llegan menos de mil personas en busca de dosis. Se han reportado cerca de 45 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de ellos 20 no tienen dosis y otro porcentaje alto no cuenta con vacunación de refuerzo.

De acuerdo con nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, anunciamos que Cali ingresó a un quinto pico de casos por covid.



Insistimos en el llamado a la vacunación para evitar desenlaces fatales por el virus. Al igual, hacer uso inteligente de las medidas de autocuidado. pic.twitter.com/EOqfYh4Kr1 — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) July 5, 2022

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle

Su colega del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que hay aumentos en 30 municipios y 19 tienen cifras de cuidado.



El reporte departamental supera los 3.400 casos y 63 personas en Unidades de Cuidados Intensivos. “Es un claro pico que se va configurando”, dijo Lesmes.





Señaló que “en el departamento continúa el aumento progresivo de casos y que se hace necesario entre los ciudadanos usar tapabocas, especialmente, en espacios cerrados o entre quienes presentan síntomas gripales, además de completar esquemas de vacunación y acceder a los refuerzos del biológico”.



En junio fueron nueve fallecimientos. La mayoría no tenían dosis.



En Cali donde se han aplicado 4'013.527 dosis de vacunas, se están suministrado menos de mil diarias. Por ahora, no se abrirán, de nuevo, los megacentros.



