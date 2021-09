Novedosa moto-silla de ruedas que abre caminos a hombre sin piernas

Con la entrega de una moto adaptada para persona en condición de discapacidad, este auxiliar contable siente que vive, por fin, una inclusión para trabajar y seguir estudiando en el municipio de Buga.



Al asomarse a la puerta, Jaír Cano se quedó sin palabras ante una sorpresa que llegó sobre ruedas hasta su vivienda del barrio Alto Bonito, ladera de Buga, centro del Valle del Cauca.



Al hombre, de 36 años, que nació sin extremidades inferiores, se le iluminó el rostro al conocer esa silla de ruedas adaptada en una motocicleta.



“Esto es inclusión real en el Valle del Cauca, lo más importante es ver a la persona con discapacidad y sus cuidadores sonreír y creo que hoy lo hemos logrado”, asegura Jimena Toro Torres, Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación.



Jaír Cano va a recibir la sorpresa ante Jimena Toro, secretaria de Desarrollo Social y Participación del Valle. Foto: Archivo particular

Toro, hermana de la exgobernadora Dilian Francisca Toro, relata que, “hace algunos años me regalaron esta moto, la guardé esperando poder entregarla a la persona indicada: a través de un video conocí la historia de Jair y su familia y hoy estamos aquí, permitiéndoles mejorar la calidad de vida y que él pueda ser autónomo en su desplazamiento”.

A Jaír Cano siempre lo han cargado su mamá y un tío en el barrio Alto Bonito de Buga. Foto: Archivo particular

Gustavo Gallego subsecretario de Prosperidad de la Gobernación, oriundo del sector, cuenta que “durante toda su vida ha visto como Luz Nelly, la mamá de Jair, y un tío lo cargan en sus hombros por las calles empinadas, para que pueda estudiar y trabajar; Jair, es bachiller y auxiliar en sistemas; su familia a pesar de las carencias económicas lo ha llenado de amor y esperanza”.

Jaír Bolaños, con su mamá Luz Nelly, estrena vehículo entregado por Jimena Toro Torres y Gustavo Gallego. Foto: Archivo particular

Al recibir el vehículo, Jaír respondió: “Quiero darles las gracias a todos, es como un sueño, quiero decirles a las personas con discapacidad que no se sientan acomplejados, que si estamos en esta tierra es con un propósito que Dios tiene para nosotros y el mío es dar ejemplo, quiero que ustedes en la gobernación del Valle, estén seguros que si hoy siembran en mi yo haré lo mismo en otras personas”.



Luz Nelly Morales, la mamá de Jaír, dice que “el corazón está que se me explota, estoy muy contenta es como un sueño recibir esta moto tan bonita, que va a permitir que mi hijo se pueda movilizar”.



La Secretaría de Desarrollo Social y Participación promueve acciones positivas que permitan garantizar inclusión real a las personas con discapacidad en este departamento.

