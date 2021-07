'En Cali no habrá toque de queda a menos que hechos lo ameriten'

El gobernante de los caleños advirtió que "si se presentan alteraciones se podría implementar el toque de queda".



La Ley Seca regirá desde el lunes 19 de julio al 20 de julio, con los horarios de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Ospina señaló que durante el 20 de julio se prohibirá el traslado de pipetas de gas, residuos y escombros.



(En contexto: En Cali evaluaban si se aplica toque de queda por manifestaciones)



“Las personas en la ciudad no tendrán ninguna dificultad para adelantar las protestas pero no se puede posibilitar hechos violentos, por esta razón la Fiscalía y demás autoridades que consoliden las acciones de inteligencia, en relación para identificar a las personas que quisieran hacer daños y actos terroristas”, afirmó Ospina.



El Alcalde agregó que "la ciudad no se puede agotar, ni tampoco podemos restringir desde ya las actividades nocturnas, de comida cuando hemos tenido una dificultad económica tan impactante. Poner un toque de queda desde hoy es de alguna manera agresivo en términos de contener dinámicas que ya vienen funcionando y es caer en la idea de dejarnos llenar de pánico y de temor frente a lo que hay que adelantar".



El sistema de transporte MIO operará el 20 de julio, a no ser, como lo precisó el Alcalde Ospina, a no ser de que se tenga información de hechos que puedan poner en peligro la integridad de las personas y en vulnerabilidad el patrimonio.



Cabe recordar que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, declarará la Ley Seca y el toque de queda, durante los mismos días, en los 42 municipios del departamento con excepción de Cali y Buenaventura, que son distritos especiales.



(Le puede interesar: Denuncian a la Policía y a Andrés Escobar por caso de civiles armados)



El toque de queda y la Ley Seca regirán a partir de las 7:00 p. m. del lunes 19 de julio hasta las 5:00 a. m. del martes 20 de julio, y volverán a las 7:00 p. m. de ese mismo 20 de julio hasta las 5:00 a. m. del miércoles.



CALI

Más contenido de Colombia

Por amor, invidente tuteló y recibió segunda dosis Pfizer en 21 días