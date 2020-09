Cali no tendrá alumbrado navideño en un solo sitio, sino uno móvil

"Este año no podemos tener el alumbrado navideño como punto de concentración y encuentro de la caleñidad durante varios días;los riesgos serían muy altos y el virus esta allí acechando".

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, así lo aseguró frente a la pandemia que aún no termina.. Dijo que no habrá el alumbrado, como el lideró durante su primera alcaldía, cuando tuvo el concepto de una Navidad en el Pacífico con figuras alusivas al litoral que brillaban en un trayecto en todo el borde del río Cali, entre el Centro Administrativo Municipal (CAM) y el oeste de la capital del Valle del Cauca.



El mandatario dijo que no puede haber concentraciones o aglomeraciones de personas, porque no se puede bajar la guardia ante los contagios del temido y letal coronavirus, cuya vacuna todavía no tiene resultados.

La Navidad se disfrutaba junto al río Cali, caminando por el Bulevar. Cientos de personas acudían al lugar. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Sin embargo, dijo que se ha venido analizando, inclusive con la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Corfecali) otras alternativas, teniendo en cuenta que el alumbrado se lleva a cabo en diciembre, mes de la Feria.

Aspecto del alumbrado navideño en Cali. de 2018. Foto: Archivo. EL TIEMPO

"Tendremos un alumbrado de carrozas , bicicletas y gualas móvil que visitará cada comuna", escribió Ospina, en su cuenta de Twitter.

En 2019, el alumbrado contó con 10 millones de luces en calles y espacios públicos, donde hubo una inversión de 12000 millones de pesos.



A vendedores de comidas que solían estar en los puntos del recorrido del alumbrado navideño están preocupados, porque era una manera de generarles empleo en cada final del año. Ahora con el tema de los contagios y que el alumbrado no se hará en los sitios estacionarios, temen no contar con ingresos para su subsistencia.



En los últimos dos años, cuando al frente de la Alcaldía de Cali estaba el empresario Maurice Armitage, el entonces mandatario había señalado que el alumbrado debía ser más austero y hasta hubo diferencias de opinión, cuando se evaluaba en no realizarlo.

Aspecto del alumbrado navideño en Cali. de 2018. Foto: Archivo. EL TIEMPO



CALI