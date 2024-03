‘Cali tiene plata porque ahorita estamos manejándola bien’: Alejandro Eder

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, está decidido a que la ciudad construya un futuro de más empleos y oportunidades y que no caiga en un retroceso, pero sabe que para hacerlo es necesario establecer el estado de la capital vallecaucana.

Ese punto de arranque, como el mandatario lo describe, es el Libro Blanco que aún despierta controversia por los cuestionamientos a la alcaldía saliente de Jorge Iván Ospina, luego de presentarlo el pasado jueves.

En entrevista con EL TIEMPO, Eder planteó dudas sobre dineros que se habrían dejado de ejecutar y otras inversiones, como 152.000 millones de pesos para la malla vial.

Asimismo explicó cuál es el panorama de entidades como Emcali, hacia dónde va Metrocali con el MIO, así como Corfecali, responsable de la Feria.

Pero Eder se muestra optimista, a siete meses para que Cali reciba a los más de 12.000 visitantes de la COP16, la cumbre más importante de biodiversidad del planeta.

Tras la controversia por el Libro Blanco, ¿cuáles son los puntos claves en los que la opinión pública y las autoridades deberían enfocarse dentro de esas 153 páginas?

El Libro Blanco o la intención de él no es un retrovisor. La intención es aclarar qué fue lo que pasó en Cali, que los caleños todos sentimos mucho dolor por lo que ocurrió en los últimos años, sobre todo para dejar una línea base también de cuál es el punto de arranque real, en el cual nosotros recibimos la alcaldía, pero también es información para los ciudadanos, para los medios de comunicación y, sobre todo, para los entes de control, para que puedan investigar más a fondo estos 179 hallazgos y, si es el caso, imponer las sanciones debidas.

De esos 179 hallazgos, ¿cuál es su principal preocupación, la posibilidad de manejar la caja de la ciudad o los actos de corrupción que deberían ser investigados?

Me preocupa que hay 179 hallazgos y en prácticamente todas las dependencias. Encontramos una situación también en que todas las empresas descentralizadas se encuentran en un estado crítico. Pero más que una preocupación, es simplemente una foto de la realidad. Con eso es que nosotros arrancamos y la tarea nuestra es estabilizar la situación, llevamos tres meses haciéndolo, revertirla y empezar a proyectar a Cali hacia el futuro.

La invitación a los caleños es no nos peguemos al pasado. Esto simplemente es una línea base, un punto de arranque. Las autoridades de control tomarán ya las medidas que deban tomar y nosotros vamos a proceder a proyectar esta ciudad, y a recuperar la dignidad y el rumbo de Cali.

¿Cuáles hallazgos lo desvelan más?

Todos me preocupan. Hay algunos que son más escandalosos que otros, pero todos. Me preocupa profundamente que reventaron a Corfecali, la recibimos con una deuda de 17.000 millones de pesos y un patrimonio negativo de unos 9.000 millones. Eso quiere decir que la empresa está quebrada.

¿Qué otras entidades están críticas y en dónde se habría embolatado plata?

Me preocupa que Emcali es una empresa que debería ser una de las más rentables de la región.

Estaba con las ventas creciendo al 15 por ciento, pero los gastos estaban aumentando en el 25 por ciento, que si hubiera seguido a ese ritmo en tres años, Emcali se quiebra. También me preocupa ver cómo se gastaron 152.000 millones, supuestamente para arreglar la malla vial y Cali está llena de huecos. Entonces, digamos que yo no podría decir que una sola cosa me desvela. Todo me preocupa porque el conjunto de los hallazgos del Libro Blanco lo que muestra no es que en Cali no hubiera plata, pero no se manejó, no se invirtió bien. El llamado es cerremos ya este capítulo, miremos para adelante y empecemos a recuperar la dignidad, la seguridad y la tranquilidad, retomando las obras tan importantes que la ciudad necesita, desde tapar los huecos hasta la construcción del tren de cercanías y en especial que repotencialicemos la economía para que haya más empleo, más empresas, más oportunidades.

Si en Cali hubo una mala gestión, ¿de dónde va a salir la plata para obras?

Cali tiene plata porque ahorita estamos manejándola bien. Recibimos la ciudad quebrada. ¿Qué quiere decir? Recibimos una ciudad cuyos ingresos en términos reales cayeron en un 12 por ciento en los dos últimos años. Los gastos de la ciudad se multiplicaron. Eso quiere decir que además teníamos un cargo de deuda tan grave que 400.000 millones de pesos al año se nos estaban yendo en el servicio de la deuda.

¿Qué está haciendo para hacerla justamente viable?

Estamos iniciando un proceso de invitar a los caleños a que, por favor, paguen los impuestos. Todos queremos ver la ciudad distinta, pero necesitamos que todo el mundo pague. El año pasado solo se pagó el 66 por ciento de los prediales que se facturaron, es decir, solo seis de cada diez caleños pagaron sus impuestos.

Eso significa que hay una cartera

Es de 330.000 millones de pesos solo del año pasado. Necesitamos, por favor, que se pongan el día, que paguen los impuestos, necesitamos que los caleños paguen los impuestos antes del 30 de abril para recibir el descuento del 15 por ciento, después del 30 de abril no habrá descuentos. Tampoco habrá papayazo. Estamos controlando mejor los gastos. Es como en cualquier organización o hasta en la casa. Si hay menos ingresos, entonces uno organiza los gastos.

¿Cómo está Cali en ese aspecto de gastos?

Cali tenía gastos exorbitantes, muchos gastos, por ejemplo, eran de contratistas de prestación de servicios. No entendemos por qué. ¿Qué hacía tanta gente?, pero estamos controlando los gastos para que haya un uso más racional, más efectivo de los recursos. Tercero, sí, estamos usando la plata mejor. La poca o mucha plata que encontramos la estamos utilizando mejor. Secretarías como la de Infraestructura la dejaron desfinanciada, a partir de junio pasado recibimos esos recursos de balance de plata que no se ejecutó el año pasado, como ocurre todos los años.

¿Qué se está haciendo con la plata no ejecutada?

Esos recursos los estamos redistribuyendo, por ejemplo, para financiar los comedores que estaban desfinanciados, al igual que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otros programas sociales. Entonces evidentemente a nosotros nos eligen para resolver los problemas de Cali, no para llorar sobre la leche regada.

Alcalde, ¿cuánta plata dejó de invertir la anterior alcaldía?

En la gestión pública siempre hay algo que se llama recursos de balance, que son recursos que no se ejecutaron. Muchas veces los recursos no se ejecutan porque hay una planeación indebida. No es porque le hagan a uno un regalito. Cuando se está en lo público se tienen que ejecutar los presupuestos, si uno los planea debidamente. Nosotros estamos organizando las finanzas, encontramos unos recursos de balance importantes, alrededor de 300.000 millones de pesos y esa plata la logramos redestinar para salvar en esencia los programas sociales. Hay otros recursos de balance de destinación específica que no se utilizaron. Por ejemplo, alrededor de 30.000 o 34.000 millones de pesos para programas del adulto mayor. Eso no es bueno, no es que nos dejaron un regalito, es que esa plata no se ejecutó en lo que se tenía que ejecutar.

Habló de Corfecali, Emcali. ¿Y qué pasa con Metrocali? ¿Hay posibilidades de salvar un sistema de transporte masivo en crisis en Cali que también hizo crisis en la mayor parte de las ciudades del país?

Sí hay posibilidad de salvarlo y lo que hay que entender con Metrocali, con el transporte público en general, es que lo importante es que el foco es el pasajero, tener un sistema de transporte masivo seguro, eficiente y económico. Para eso hay que darles a los caleños y a las caleñas los apoyos necesarios. Nosotros estamos trabajando desde ya con Movilidad. Asignamos a 40 guardas de tránsito para que estén exclusivamente con el MIO, que no nos invadan los carriles. Lo que más necesita un usuario cuando toma el transporte público es seguridad. Desde el primero de enero, los hurtos en el MIO han disminuido en más de un 50 por ciento. Además, estamos, trabajando con los operadores para que de buena fe todos saquemos el sistema adelante, pero también con el Gobierno Nacional y con recursos propios para comenzar a renovar la flota del MIO.

¿Cómo será esa renovación?

Se hará con buses eléctricos que tienen un costo de operación menor al de los buses de diésel. De esa manera confiamos en que vamos a sacar un plan adelante para que el MIO sea sostenible.

Alcalde, la malla vial es uno de los más graves problemas y lo destacó en el Libro Blanco. Ahora, de cara a la COP 16, ¿Cali cómo enfrenta el reto de tapar huecos, sin dejar de lado los que están en los barrios vulnerables?

Se va a continuar el proceso y nosotros estamos trabajando primero para optimizar los recursos que hoy tenemos. Esos contratos que estaban suspendidos ya los activamos y con la plata que quedó, más o menos 20.000 millones de pesos, la estamos utilizando para reactivar los frentes de trabajo. Hoy tenemos ocho frentes funcionando. Algunos están operando de noche para no interrumpir el tráfico, mientras arreglamos la malla vial. Nuestro objetivo es recuperar por lo menos 300 kilómetros de vías en estos cuatro años. Solo en este año, en el 2024, vamos a recuperar más de 40 kilómetros de vías. Eso es un avance.

¿A cuánto asciende la totalidad de kilómetros con huecos por tapar?

Cali tiene que recuperar más de mil kilómetros de vías que están dañadas, pero es un avance; nuestra meta de 300 es el 30 por ciento. También estamos trabajando una alianza público-privada para mantener la totalidad de la malla vial. Eso es algo que no se ha hecho y eso es una forma también de retirar la corrupción del mantenimiento de la malla vial.