'Cali no registró ni un solo homicidio el pasado sábado'

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, sostuvo que el pasado sábado 27 de julio no se registró ni un solo homicidio en la ciudad.



Así mismo, la Gobernación del Valle del Cauca anunció combatir el contrabando, mientras alista acuerdos para ponerse al día con el sistema de salud.

Entre tanto, en Candelaria y en Tuluá hubo capturas por presunto tráfico de estupefacientes.

Cali estuvo el sábado sin homicidios

"Ayer 27 de julio no se registraron muertes violentas en Cali". Así lo sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general Hugo Casas, al resaltar que este positivo balance se debe al trabajo articulado entre la PoliciaCali y la Alcaldía, con la comunidad.



En el primer trimestre, la Policía y la Secretaría de Seguridad de Cali también reportaron una disminución de homicidios en la capital del Valle del Cauca, con respecto al mismo lapso del año pasado. Se pasó de 613 a 538, según datos recopilados por el programa 'Cali Cómo Vamos'. El Observatorio de Seguridad informó que la cifra que representó una reducción de 12,2 por ciento, frente al mismo período de 2018 (75 homicidios menos).

Cruzada del Valle del Cauca para combatir el contrabando

La gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, manifestó: "Requerimos un trabajo coordinado entre todos los departamentos en nuestras fronteras para combatir cualquier tipo de ilegalidad y contrabando; al evitar el contrabando indica un mejorar recaudo para la inversión social”.



Así lo señaló la funcionaria durante el foro regional 'Desafío para fortalecer las rentas departamentales'.

Transportaban 15.000 gramos de marihuana en vía de Villa Rica a Jamundí

La Policía Metropolitana de Cali informó en un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta de Villa Rica (Cauca) a Jamundí (Valle) fueron hallados 15.000 gramos de marihuana. El operativo se realizó en el corregimiento El Cabuyal, en Candelaria.



Dos personas que transportaban el estupefaciente fueron capturadas.

Aspiran a que el Valle esté al día con deuda al sistema de salud

El Gobierno departamental, se prepara para firmar este lunes 29 de julio de 2019, el acuerdo que le pondrán punto final a la deuda con el sistema de salud.



Para ello, se espera la visita del ministro Juan Pablo Uribe, quien ratificará la implementación del Acuerdo de Punto Final, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que busca garantizar el pago de las deudas con las EPS por los servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios (No POS, Plan Obligatorio de Salud).



“En el departamento del Valle del Cauca con respecto al régimen subsidiado se han facturado alrededor de 600.000 millones de pesos de servicios No POS", dijo la gobernadora del Valle, en calidad de encargada, María Cristina Lesmes, quien es la secretaria de Salud de la región. .



El departamento ya ha hecho un pago que es cercano a los 400.000 millones de pesos, pero aún hay un atraso, solamente, en el régimen subsidiado de 200.000 millones.



La Ley de Punto Final, que incluye régimen subsidiado y régimen contributivo, tiene por objeto desatrasar una deuda histórica a las EPS, que estas paguen a las IPS los recursos que faltan y el señor Presidente de la República ha pedido que en primer lugar esos recursos lleguen a pagar la deuda laboral que hay de las Ips en todo el país y, adicionalmente, el pago a proveedores”, dijo la secretaria de Salud del Valle del Cauca y gobernadora encargada.

13 capturas por presunto tráfico de drogas y hurtos de celulares en Tuluá

La Fiscalía reportó 13 capturas de presuntos integrantes de la banda delictiva 'Los del parque', en Tuluá. Son investigados por presunto tráfico de estupefacientes y hurtos de teléfonos celulares en esta población del centro del Valle del Cauca. Una persona que había sido capturada, quedó en libertad, pero continúa vinculada en el proceso.



