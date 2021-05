'Negamos que Éxito de Calipso haya sido centro de torturas'

El Grupo Éxito, en un comunicado, informó que no son ciertas versiones que han venido circulando en la ciudad en cuanto a que la sede ubicada en el barrio Calipso haya sido un centro de torturas.



El miércoles pasado hubo un tiroteo frente al supermercado, en esta zona del oriente caleño, tras confrontaciones entre miembros del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía y manifestantes.

Ante la situación se registraron hechos pusieron en riesgo el almacén y no solo en esta ocasión, sino en otras veces durante el paro nacional, de acuerdo el Grupo Éxito.



Estas confrontaciones dejaron una joven muerta y 18 heridos.



Allegados de Angie Johanna Valencia, como fue identificada la víctima mortal, señalaron que presuntamente, el Esmad no habría permitido auxiliar a la joven, quien recibió impactos de bala.



En el comunicado, en el Grupo Éxito señalan: "Negamos rotundamente que el Éxito Simón Bolívar ubicado en el sector Calipso de la ciudad de Cali haya sido un “centro de torturas” e informamos a la opinión pública, a nuestros clientes, proveedores y colaboradores".

El comunicado añade: "Estas denuncias e informaciones carecen de veracidad, son calumniosas y atentan contra los principios que rigen nuestra actuación, en los que la vida e integridad de las personas está por encima de todo. Desde que se inició el paro nacional, este almacén de Simón Bolivar en Cali ha sido invadido y saqueado en mútiples ocasiones por personas que han ingresado a él con elementos y herramientas de todo tipo, y que no representan a quienes protestan legítima y pacíficamente".



Agrega: "En estos ataques se ha puesto en riesgo la vida e integridad física de empleados que trabajan honestamente; de vigilantes y de colombianos y colombianas de la Policía Nacional que cumplen con su deber de protección a las personas y a las instalaciones públicas y privadas. En estos asaltos se han derribado muros, puertas, rejas para robar cajeros electrónicos y productos de distintas secciones del almacén, lo que nos ha llevado a tener que cerrarlo desde el primero de mayo, ante la imposibilidad de operar".



Dice también: "En cumplimiento a las leyes y con la transparencia que nos caracteriza, en la tarde del jueves 20 de mayo, abrimos las puertas del almacén poniéndolo a disposición para que representantes de entidades de la ciudad de Cali: Personería, Defensoría del Valle, derechos humanos, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia de Cali, Policía y personas del sector, realizaron una visita de inspección y pudieran constatar que las confusas y mal intencionadas informaciones circuladas en redes sociales carecen de fundamento y persiguen intereses desestabilizadores".



"Tras dicha visita, tanto la defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, como la Personería y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali expresaron públicamente que evidencian que estas informaciones son absolutamente falsas", afirman en el comunicado.



"Respetamos la manifestación ciudadana libre y pacífica respaldada por la Constitución. La vida e integridad de todos los colombianos está por encima de cualquier otro interés. No podemos dejar que en nuestro país se convierta a las víctimas en victimarios sin ningún fundamento o sustento", dicen en el Grupo Éxito.



"Acompañamos los pronunciamientos de las autoridades competentes, una vez verifica-ron lo sucedido hacia el interior de las instalaciones del almacén". También anotan: "En el Grupo Exito continuaremos contribuyendo con soluciones al bienestar social, generando empleo para los jóvenes, comprando directamente sus productos a grandes y pequeños agricultores del campo, contribuyendo al bienestar de nuestra niñez; priorizando la compra directa de productos colombianos, respaldando a las pequeñas y me-dianas compañías en la sostenibilidad de su producción y empleo en medio de las dificultades económicas actuales, entre muchas otras acciones que contribuyen a construir un mejor país para todos los colombianos”, dicen en Grupo Éxito.



"Nos encontramos en compañía de la Alcaldía, grupos de derechos humanos y personas de primera línea, verificando cada uno de los puntos y hemos podido evidenciar que las situaciones señaladas alrededor de posibles desapariciones, no obedecen a la realidad, los invitamos verificar cada una de estas situaciones, conversar con las autoridades competentes en para que estas situaciones no se vuelvan a repetir...” afirmó el defensor del Pueblo del Valle de Cauca, Gerson Verga, en redes sociales, el 20 de mayo.



“Todas las agencias del Ministerio Público han atendido el llamado y han realizado la visita que corresponde. Se ha evidenciado que en este sitio no se presentaron esta clase de situaciones en su interior. Que no se encontraron cadáveres ni elementos relacionados con la posibilidad de que allí pudiera haber cuerpos de personas que hayan perdido la vida”, indicó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas.



Rojas dijo que el jueves 20 de mayo, delegados de la Personería municipal; la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana; así como cinco representantes de la primera línea de Calipso y la Policía Metropolitana realizaron labores de verificación en la parte interna de almacenes Éxito para desvirtuar la falsa información que se había divulgado en las redes sociales.



El personero de Cali, Hárold Cortés, dijo: “Una vez más se presentó en las redes una desinformación que genera pánico y temor en la ciudadanía, esto no se trataba de un centro de torturas porque así lo hicieron ver desde el comienzo, que en el sótano del Éxito se estaban instalando o estaba instalado un centro de torturas por parte de la Policía y esto fue desmentido tanto por las Organizaciones de Derechos Humanos como por la Alcaldía y todos los que estu-vimos ahí verificando la información.”



Según allegados de Angie Johanna Valencia, ella murió por tres disparos y piden a las autoridades investigar la actuación del Esmad en estos hechos.



En la Policía indicaron que el Esmad fue atacado por encapuchados y que se espera que la Fiscalía adelante las respectivas investigaciones.



