Cuando se habla de ‘Calinteligente’, algunos sectores de la ciudad lo relacionan con el proyecto de Acuerdo que la Alcaldía de Cali presentó el año pasado y que no llegó a un primer debate en el Concejo.

Pero la ingeniera Marcela Patino, líder de ‘Calinteligente’, responde que es mucho más que eso. Así lo sostiene la funcionaria, quien ha enfrentado el gran reto de sacar adelante esta apuesta para que Cali se transforme y alcance su desarrollo sostenible con tecnología. En ese reto ha tenido que sortear críticas por supuestos negocios ya ‘amarrados’ y hasta por integrar el gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina.

¿Qué es ‘Calinteligente’?



El proyecto de Acuerdo ante el Concejo y ‘Calinteligente’ son dos cosas diferentes. El primero se desprende de todo lo que significa ‘Calinteligente’. Era un pedacito del gran proyecto. Algunos piensan que se hundió o que ‘Calinteligente’ se acabó y resulta que no. Es mucho más grande.



Está en el Plan de Desarrollo, sigue y atraviesa de manera transversal todas las secretarías y departamentos del distrito. Por supuesto a Emcali, como encargado de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.



Es toda una estructuración del gran proyecto, pensado en mejorar la calidad de vida de las caleñas y los caleños, en movilidad, transporte, seguridad, servicios públicos, cultura ciudadana e impacto ambiental.

La ingeniera Marcela Patiño, líder de 'Calinteligente'. Foto: Alcaldía de Cali

Lo más importante son las personas, tratando de brindar la mejor ciudad posible. La prioridad será la de definir un modelo de ciudad/ distrito inteligente para Cali que le permita posicionarse a nivel nacional e internacional. La visión a 2036 será una ciudad inteligente por utilizar la tecnología y el desarrollo de soluciones a problemas de territorio.



¿Bajo qué ejes se ha diseñado ese modelo?



La dimensión del modelo se basa en seguridad inteligente con fortalecimiento del sistema de videovigilancia; movilidad inteligente con nuevo sistema de semaforización inteligente; calidad de vida con un nuevo servicio de iluminación pública conectada; gobernanza y desarrollo sostenible (medioambiente, economía, ciencia y tecnología)



Pero tenemos primero unas necesidades claras en movilidad, seguridad, iluminación, transporte y es lo primero que debe resolverse. Hay que mejorar infraestructuras básicas de conectividad.



¿Cómo se trabajará el alumbrado público?



El 30 por ciento de más de 100.000 luminarias en Cali es led. Las demás son obsoletas. Primero se necesita reemplazarlas y no estamos hablando de ciudad inteligente. Es cambio de bombillas led para reducción de consumo y menos impacto en el ambiente.



Ese cambio cuesta 200.000 millones de pesos que el municipio no tiene, porque son más de 100.000 luminarias.



Si lo seguimos haciendo a este ritmo de reemplazos pequeños con excedentes de pago de la tarifa de alumbrado público, ese cambio podría tardar de ocho a 10 años. Necesitamos una inyección de capital.



¿Cuál era la propuesta ante el Concejo?



Fue la de una entidad descentralizada con la Alcaldía y con Emcali.



La sociedad mixta...



Era buscar un socio inversionista o una fuente privada para inyectar esos recursos en poco tiempo y se le pagaba con la misma tarifa de alumbrado, pero en un término de 20 años. Ese era el modelo financiero. Pero también (ese inversionista) era para operar zonas Wifi o hacer mantenimiento de la fibra óptica. Hay que hacer ese tipo de alianzas para dar el impulso de manera rápida que necesitamos como ciudad con avance tecnológico.



En el Concejo hubo críticas de cabildantes y sindicatos de Emcali que señalan riesgo para la empresa pública...



El proyecto de Acuerdo para una entidad descentralizada tuvo reparos, pero considero que fue tomado más desde el punto de vista político. No tuvimos una contrapropuesta o una propuesta conjunta. No hubo una retroalimentación. Simplemente fue no.



¿Se desiste de una nueva entidad con el socio privado?



Ya no sería un socio, sino un aliado que llegue para hacer ese impulso. Hay varias salidas, otro proyecto de Acuerdo, pero en otras condiciones. O una alianza público-privada para un objetivo específico. Hacerlo con Emcali, pero Emcali tampoco tiene recursos. Tiene unas cosas poderosísimas en términos de conocimiento y tecnología (...), pero el proyecto va porque va con Emcali.



En infraestructura...



Pensar en un sistema de información para las obras de gestión y de información geográfica sobre el estado de las vías, pero hay que tener la capacidad de juntar bases de datos en infraestructura y movilidad. (...) Teníamos el edificio inteligente con un centro de control de mando.



¿Se mantiene el edificio inteligente, en Ciudad Paraíso?



En este momento no. Cuando ocurrió el estallido social, en 2021, teníamos planificada la compra del lote (con 18.000 millones de pesos) y lo que sucedió es que la Alcaldía tenía que tomar decisiones en destinar esos dineros a la crítica situación. Vuelve el tema de los recursos.



¿Qué proyectos están avanzando dentro de 'Calinteligente'?





Avanza la semaforización inteligente de intervenir 480 intersecciones con tecnología, sensores y cámara que recojan datos y se envíen a una central, de manera que los semáforos se sincronizan, según la demanda de movilidad.



A final del año se espera la instalación en 60 intersecciones para calcular luego otras 70 y llegar a 200. Pero eso implica obras que se trabajan con la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Esta semaforización cuesta 120.000 millones de pesos y salen del empréstito.



También está el sistema de bicicletas públicas. Cuesta unos 15.000 millones de pesos, pero aún no es clara su fuente de financiación porque el municipio no tiene recursos.

Arreglos de semáforos y estaciones del MIO de Cali

En Cali, no pocos ciudadanos se siguen preguntando por el funcionamiento de todos los semáforos, luego de que resultaron averiados durante el paro nacional del año pasado.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del distrito, faltan 41 puntos de intersecciones para que la red de semáforos tenga ‘luz verde’ por completo.



La Personería, por su parte, indicó que está atenta, tras el llamado de atención en una acción preventiva a la Secretaría de Movilidad.



La reparación asciende a unos 7.500 millones de pesos, cifra que se fijó en 2021.



No obstante, según el secretario de Movilidad de la ciudad, William Vallejo, de las 155 redes de semáforos en toda Cali, 112 se han recuperado, tras estar fuera de servicio desde el estallido social, ataques que se registraron, especialmente, a mediados del año pasado. Esto equivale, de acuerdo con el el secretario de Movilidad del distrito, a que el 90 por ciento de estas intersecciones está operando. Este dato tiene corte al 31 de diciembre de 2021.



La líder del proyecto ‘Calinteligente’, Marcela Patino, señaló la importancia de esta iniciativa, pues cuando una cámara no funciona, en el caso de seguridad o de las fotomultas, puede ser que la fibra óptica o esté dañada o que haya sido robada. Al esperar una nueva contratación pública, los tiempos se demoran. Señaló que una licitación puede tardar unos tres meses.



La reactivación del MIO va paso a paso con más de una veintena de las 55 estaciones que han vuelto a operar. La segunda fase con 7 estaciones va en un 85 % de avance.



