Un hombre grabó con su teléfono celular el momento en que una mujer llega y le prende fuego a su motocicleta.



El caso habría ocurrido en el barrio Marroquín, en el distrito de Aguablanca, uno de los sectores vulnerables del oriente de Cali.



Lo curioso es que el hombre desde ante de que el vehículo fuera incendiado ya sabía que la mujer le iba a quemar la moto.



MUJER LE PRENDE FUEGO A LA MOTO ❗



Una mujer sin mediar palabra le prende fuego a una moto de un jóven, se desconoce los motivos de esta acción. Sucedió en el Barrio Marroquín, oriente de Cali. 🆗 pic.twitter.com/7BdiVyZCiS — Cali OK Noticias (@calioknoticias) July 20, 2023

Hubo tiempo para inclusive, intentar detenerla y evitar que quemara el vehículo.



Luego, el hombre grita": Va a quemar la moto. Mírela. Quemó la moto. Daños y perjuicios. Mírenla. Me quemó la moto. Daños y perjuicios. No se preocupe".



La grabación ocurrió de noche, mientras se escucha música de fondo.



La población quedó perpleja, mientras la grabación fue difundida en redes sociales.



Según la Policía Metropolitana de Cali, se habría tratado de una disputa de pareja que terminó con la incineración de la motocicleta.



Tras la riña, no hubo denuncia y la pareja habría llegado a un acuerdo con el ofendido.



La Policía indicó que cuando iban a detener a la joven hubo un arreglo.



CALI

