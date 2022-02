En un accidente de tránsito, que se debería a un hueco en la carretera de Cali a Jamundí, Julián Andrés Tobón Sánchez murió en el acto cuando se dirigía a cumplir con un trabajo.



En abril del año pasado se sufría por el dolor ante el asesinato de Jorge Felipe Tobón Sánchez, jugador de la Selección Colombia de Hockey. en atraco en un cerro de la capital del Valle del Cauca.

En la mañana del lunes 14 de febrero, Julián Andrés Tobón Sánchez salió de su vivienda en Cali a bordo de una motocicleta.



Su intención era llegar hasta Puerto Tejada, en el norte del Cauca, límites con el Valle del Cauca. Como tecnólogo en electromedicina debía atender el mantenimiento de equipos en una institución de la zona.



Su padre, Jorge Mario Tobón, sargento en retiro del Ejército, quien se duele por la muerte de dos hijos, dice que Julián Andrés nunca se negaba a prestar un servicio porque decía que los equipos debían estar en pleno funcionamiento para diagnósticos o esterilización de instrumental.



( Lea en contexto: Familia de deportista asesinado en cerro de Cali se fue al exilio

Decidió que viajaría en la motocicleta porque si usaba un carro tendría inconvenientes ante la alta congestión en la vía a Jamundí.



El profesional perdió el control de la moto y se estrelló con un poste. Su muerte fue en el acto.

Su padre asegura que en su muerte hay negligencia y corrupción en una vía que hace años la construyen y la han dejado a medias.



( Lea puede interesar: Ola de frío y excedentes de lluvia en meses secos del año en el Valle )

Cuántas veces corrió, tarde de la noche a reparar los equipos de biomedicina, porque fallaron y se requerían su normal funcionamiento para salvar una vida que lo requería FACEBOOK

TWITTER

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Felipe Tobón, asesinado en un atraco en cerro de Cali Foto: Archivo particular

"Nuestro hijo, quien en vida, nos deja un hermoso, nieto, sobrino de escasos cuatro años y una adorable compañera, no solo fue un hijo, hermano, amigo, un profesional ejemplar, sino que además, siempre se comprometió por ser un gran ciudadano y una gran persona…", dice un mensaje de la familia.



Anota que Julián Andrés "logró destacarse en todos los ámbitos de la vida, como digno representante de la salud, como tecnólogo en electromedicina. Un profesional entregado a salvar vidas……cuántas veces corrió, tarde de la noche a reparar los equipos de biomedicina, porque fallaron y se requerían su normal funcionamiento para salvar una vida que lo requerían. Sus acciones y actos en el campo de la salud son infinitas".

El 18 de abril de 2021 se produjo la trágica muerte de Jorge Felipe Tobón, jugador y entrenador de hockey, quien salió temprano con su novia a un entrenamiento por el cerro cercano a su vivienda en el norte de Cali.



Unos minutos después, cuando apenas empezaban el ascenso por la parte posterior de Chipichape, les salieron al paso unos jóvenes con armas cortantes.



Ellos intimidaron a la pareja que no llevaba mayores pertenencias y le dijeron a la novia de Tobón que bajara a buscar dinero. Así evitarían un abuso sexual, según las denuncias.



El deportista fue sometido y amarrado. En esas circunstancias perdió la mayor parte de su vestimenta y sufrió heridas que le causaron la muerte, cuando la novia regresaba acompañada de otras personas a darle ayuda.



Por el crimen hay cuatro personas detenidas. En julio pasado, el padre anunció que se había ido al exilio.



"Hoy pido, suplico, exclamo y exijo como ciudadano dentro de los parámetros legales, al Estado a niveles nacional, departamental y local. Que sus acciones de negligencia, no sigan cobrando más vidas y en este caso por el abandono y corrupción en las vías de nuestro país, no cobren más vidas", escribió el lunes en redes sociales.

Lea más noticias de Colombia

En Buenaventura claman dineros para apagar incendios