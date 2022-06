El panorama actual para los ciclistas en Cali no es el mejor. Invasión constante de los bicicarriles por parte de motociclistas, incluso, por automóviles, han derivado en conflictos que han generado problemas en la movilidad de estos vehículos de dos ruedas.



Con el fin de generar consciencia sobre el respeto y cuidado de los ciclistas, la Secretaría de Movilidad realizó este viernes la estrategia ‘Métele Mente’, que comprende acciones pedagógicas y culturales orientadas a la sensibilización sobre el respeto de los ciclistas.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, dio a conocer detalles sobre esta iniciativa que se presentó en el marco del Día Mundial de la Bicicleta.

¿Cómo desarrollan la estrategia?

Es una estrategia de pedagogía. Lo que queremos es generar una conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de respetar las ciclorrutas, los espacios de circulación para bicicletas. Hemos venido presentando una invasión constante de los mismos, principalmente por motociclistas que están generando conflictos entre ciclistas y motociclistas y ya queremos desescalar este conflicto.



Hemos desarrollado con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana unas acciones en terreno. Lo que queremos es que la gente tome unas decisiones adecuadas, que le metan mente a las decisiones cuando se están movilizando por la ciudad y sobre todo, unas decisiones que estén orientadas al respeto por los ciclistas y los peatones.



¿Cuántas quejas reciben en promedio por invasión de bicicarriles?

No te sabría decir con exactitud cuántos. En este momento tenemos siete ciclistas que han fallecido en la ciudad, sin embargo no están relacionados por la invasión de las ciclorrutas, pero las quejas sí son constantes por parte de los ciclistas y hay un sentir de ellos de que no hay respeto por ese espacio y se sienten vulnerables. Eso es una alerta que hay que trabajar y por eso desarrollamos esta estrategia de pedagogía y por supuesto, como lo venimos haciendo.

Tenemos unas tareas de vigilancia y control que venimos desarrollando en distintos espacios que se ven invadidos constantemente y tristemente hemos tenido que sancionar ya casi 10 mil personas en lo que va del año por concepto de invasiones de espacio de movilidad como ciclorruta, andenes y carriles del sistema de transporte masivo.

¿Cuántas sanciones se presentan por invasión de bicicarriles?

Por lo general los invasores son motociclistas. Entre lunes y jueves de la semana pasada, en la carrera 8 con 44 desplegamos unos operativos diarios. Fueron cuatro días en los que se sancionaron a 544 personas, de ellas 512 fueron motociclistas por invasión del carril de las bicicletas. Es muy predominante el tema de las motocicletas. Lo que pasa con los carros es que se estacionan en las ciclorrutas.

¿Cuáles son las horas más complicadas en las que se presentan inconvenientes con ciclistas?

Las horas pico en la mañana y en la tarde. Esto nos ocurre en todos los corredores de ciclorrutas, donde es más latente en los corredores que están sobre las vías arterias o secundarias de la ciudad; las calles 44, 34, 52 y la quinta. También la Cañasgordas, la Roosevelt la sexta.

