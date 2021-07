Joven modelo caleña recibió disparo con arma traumática en un atraco

El atraco del que fue víctima la comunicadora social y modelo caleña Paula Solarte pudo llevarla a la muerte.



La bala que le disparó el delincuente a esta joven ingresó por su entrepierna izquierda y salió de su extremidad. El proyectil, que fue impulsado por un arma traumática, pasó a dos centímetros del fémur y no rompió la vena cava inferior, un tronco venoso de gran calibre que retorna la sangre de los miembros inferiores, los órganos del abdomen y la pelvis hasta la aurícula derecha del corazón.

Solarte pudo haber perdido mucha sangre y fallecer si no recibía atención médica oportuna. Hoy, tiene una herida que no ha terminado de cerrar bien y espera que cicatrice totalmente para evaluar la pertinencia de someterse a una cirugía estética para que su carrera no se afecte más de lo que está.



El atracador, que conducía una motocicleta, aprovechó para abordarla y robarla cuando la joven salió de la sala de belleza donde se encontraba para atender una llamada en su iPhone 12, un móvil que es de gran tamaño,



"En Cali, esta clase de atracos se presenta a diario y con esas armas traumáticas. El tipo me estaba apuntando a la cabeza y cuando le solté el celular me disparó en la pierna", relató.



Esta joven fue víctima de un 'ruleteador', un atracador que recorre las calles de la ciudad en busca de personas que "estén dando papaya" para hurtarles sus pertenencias.



La Policía ha incautado en Cali durante lo corrido de año 770 armas traumáticas por comportamientos contrarios a la convivencia. El año pasado fueron incautadas 282.



El porte y uso de estas armas está regulado, pero su comercialización es libre. Las adquieren para prácticas de tiro, pero no para defensa personal. Los delincuentes remplazan las gomas con las que se deben usar por balas con plomo.



Los vendedores de estas armas les han propuesto a las autoridades que se regule la comercialización porque muchas de ellas están las calles para defensa personal o en manos de delincuentes. También proponen que se lleve un registro de las personas que las adquieran y se estudien sus antecedentes.



