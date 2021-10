'La malla vial de Cali no tiene recursos'

En el Concejo de Cali informaron que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad, no habría en este momento una fuente de recursos suficientes para reparar las calles.



Según el Concejo, el soporte principal que es la sobretasa a la gasolina está pignorada en su totalidad para financiar el sistema de transporte público MIO.

Los concejales María Isabel Moreno y Juan Martín Bravo Castaño, citantes de un debate en el Concejo, la malla vial está con daños y deterioro en un 72 por ciento.



Así mismo, resaltaron demoras constantes en la entrega de las denominadas obras del sur en la vía Cali - Jamundi "por problemas de planeación y diseños" y de cinco megaobras aún pendientes por ejecutar.



Para Moreno y Bravo es necesario conocer la inversión en la malla vial de Cali, así como definir tiempo de entrega y sanciones para el contratista encargado de la obra ampliación de la vía Cali – Jamundi en el sector del río Lili y de la Universidad Autónoma de Occidente por los retrasos e inconsistencias, "sin que se hayan aplicados sanciones por los retrasos de más de dos años".



Según Bravo, esta obra habría generado sobrecostos para la ciudad en más de 39.000 millones de pesos.



"Esta es la hora que no se tiene claro cuándo culminará la adecuación de la vía”, aseveró el cabildante.



Añadió que "los malos diseños y la mala planeación, además de sobrecostos de más del 50 por ciento dejan entrever favorecimientos. Lo grave es que no hay sanciones. ¿Que hizo la Contraloría?”.



El concejal Harvy Mosquera cuestionó no solo los retrasos en la entrega de las obras del sur, sino además los sobrecostos.



El secretario de Infraestructura del distrito, Néstor Martínez, respondió que en los últimos 20 días, la malla vial de Cali no ha tenido mantenimiento preventivo.



De los 2.935 kilómetros de vías que tiene Cali, 334 son arterias principales, de las cuales, 117 kilómetros están en buen estado; 193 kilómetros están en regular estado, y 234 kilómetros está muy mal.



De las vías secundarias, que son el 61,52 kilómetros están en buen estado; 132 kilómetros están en regular estado y en mal estado, un 29 por ciento. Este último porcentaje equivale a vías de barrios o comunas.



La mayor preocupación están en las vías locales que conforman 1.826 kilómetros, de los cuales están en buen estado mayor 438; 949 están en regular estado, mientras que en mal estado, 438 que equivalen al 73 por ciento.



“El presupuesto de infraestructura está comprometido. La sobretasa a la gasolina que es una fuente para la malla vial está pignorada al MIO en casi en un 95 por ciento desde 2005", dijo Martínez.



Sobre presuntos sobrecostos en la vía de Cali a Jamundí, el secretario Martínez dijo que al rediseñar se dieron nuevos plazos que son los que se están cumpliendo.



“No podemos suspender la obra con un proceso sancionatorio, porque lo que queremos es que el contratista termine”, agregó el secretario de Infraestructura.



