Madre de bebé asesinado pide protección para su otra hija

Jackeline García pide ayuda. No solo en un clamor de justicia por el asesinato de Salvador, su hijo de 14 meses.

La última vez que lo vio fue el 23 de octubre pasado, cuando el padre del menor se lo llevó de la vivienda en Marroquín, en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali.



Jackeline se había separado de su pareja hace un año, casi en el mismo tiempo de vida de Salvador.



"Decía que yo lo había traicionado. Pero nunca fue así. Quería que yo volviera y me decía que lo iba a lamentar", dice la compungida mujer que ahora tiene un nuevo clamor y es el de recibir protección para su hija.



Al igual que Salvador también la tuvo con el hombre que ahora está en la cárcel, mientras avanza la investigación en su contra, luego de dar informes sobre la ubicación del cuerpo del bebé.



El niño fue hallado enterrado, debajo de un puente en el corregimiento La Dolores, de Palmira.



Jackeline García, la mamá del bebé, dice que desde que supo que se lo había llevado empezó a buscar ayuda, pero llegó tarde.



El martes 2 de noviembre, Miguel Ángel Meza fue enviado a la cárcel por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada.



La madre de Salvador teme por la vida de su hija. Pide que esta vez, las autoridades le brinden atención, pues aseguró que cuando el niño fue retenido por su padre, no habría recibido atención oportuna de parte de la Policía, porque era el progenitor.

¿Qué contestó la Policía Metropolitana de Cali?

El comandante de la Policía de la ciudad, brigadier general Juan Carlos León, dijo que el 2martes 26 de octubre, siendo las 3:00 p. m, la señora Jackeline García informa al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, que el señor Miguel Ángel Meza Arteaga, padre del menor Salvador Meza García no había retornado con su hijo".



La señora le había permitido compartir fuera de su residencia, el día sábado 23 de octubre, de acuerdo con la custodia provisional emitida por Comisaria de Familia.



"De inmediato se activaron los mecanismos de búsqueda urgente y localización a nivel nacional de este menor, desplegando todas las capacidades institucionales", dijo el oficial. "De igual forma se realizó acompañamiento a la señora madre quien instauró la denuncia correspondiente el día 30 de octubre ante la Fiscalía General de la Nación", añadió.



También dijo que "la patrulla de Infancia y Adolescencia efectuó desplazamiento hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Orquídeas (Cali), donde presuntamente residía el padre del niño, logrando establecer, por información ciudadana, que el hombre habría estado en el lugar en compañía del niño pero días más tarde regresa solo".



Agregó que así se despliegan actividades de control en los alrededores de este sector, la Terminal de Transportes, vías de acceso y salida de la ciudad, labores de vecindario en parques centros comerciales, hoteles y demás lugares públicos, encaminadas a la ubicación del infante.



"En una acción coordinada entre unidades de la Seccional de Investigación Judicial y la Fiscalía a nivel nacional, se logra dar con la ubicación del señor Miguel Ángel Meza Arteaga, el día 30 de octubre, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño), haciendo efectiva una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar", dijo el general León.



CALI