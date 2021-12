Durante el primer semestre del 2021, los concejales del Distrito de Cali presentaron 172 proposiciones de control político, de las cuales 94 fueron agendadas, es decir, solo el 55% de las citaciones a organismos fueron efectivamente realizadas.

Eso dice un análisis del control político que hace el Concejo de Cali sobre el gabinete de la Alcaldía y en función del Plan de Desarrollo. Lo hizo el programa Cali Cómo Vamos, la Unidad de Acción Vallecaucana, el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana y ProPacífico.



El estudio fue liderado por el Observatorio Cali Visible de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.



El documento dice que dentro de las proposiciones que no tuvieron agendamiento están las dirigidas a Corfecali y que plantean preguntas respecto a la Feria Virtual 2020, evento cuya contratación es investigada por la Procuraduría Providencial de Cali debido a presuntas irregularidades.



La iniciativa que concentró el mayor número de proposiciones de control político (35%) presentadas por los concejales durante el período enero - junio fue la Línea estratégica ‘Distrito Reconciliado’, del Plan de Desarrollo Cali, Unidad por la Vida.



El análisis también concluyó que los concejales han aprobado un número importante de proposiciones, las cuales, debido al número limitado de sesiones de control político, no son agendadas en su totalidad.



Además, concluyó que “el mecanismo de control político muchas veces opera como fórmula para acceder a la información del organismo que, una vez remite de manera escrita las respuestas a los cuestionamientos impartidos por los concejales, no necesariamente requiere de una citación efectiva”.



La Secretaría de Seguridad y Justicia, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y las Secretarías de Salud Pública, Desarrollo Económico y Educación conforman el ‘top’ cinco de los organismos con más citaciones agendadas

para su debate en plenaria del Concejo.



La Secretaría de Seguridad y Justicia tuvo 42 citaciones efectivas, en las que respondió cuestionamientos relacionados con el aumento en la percepción de inseguridad.

