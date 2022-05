Cali alcanzó a comienzos de la semana la aplicación de 4’088.348 dosis, de las cuales 634.700 corresponden a refuerzos o terceras dosis. La cifra de la tercera dosis equivale a un 40,09 % de cobertura, según la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



No obstante, ya los datos son de 42 % de cobertura de los refuerzos.

Este porcentaje se logró, esperando que este viernes el Ministerio de Salud entregue la información oficial que valida la inmunidad sostenida frente al coronavirus en la capital vallecaucana, por lo que Cali se despide del tapabocas, de manera definitiva al incluir los espacios cerrados.



Torres aseguró que funcionarios del Ministerio de Salud terminaron una auditoría esta semana. Dijo que a la ciudad le fue muy bien porque más del 75 % de habitantes tiene las dos dosis y el 42 %, la tercera.



Por ello, la secretaria de Salud aseguró que la ciudad ya no usará el tapabocas, a partir de este fin de semana.



De hecho, dijo la funcionaria, ya no se exigirá ni el carné de vacunación para el ingreso a algún recinto.



Ya desde marzo pasado se había dado vía libre para quitarse el tapabocas, pero en espacios abiertos.



Pero, aun con el aval del Ministerio, las vacunaciones siguen en Cali para quienes no han completado los esquemas de segunda dosis y la tercera, llamada como refuerzo.



La población puede ir a centros hospitalarios de las empresas Sociales del Estado (ESE). Hay horarios establecidos hasta este lunes.



Este sábado y domingo se aplicarán en el estadio Pascual Guerrero, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., Sinovac (primera dosis, de 3 a 11 años, y segunda y refuerzo a población en general) y Janseen (dosis única a mayores de 18 años y el refuerzo).



Sin embargo, en 40 de los 42 municipios del Valle del Cauca, que no son certificados o autónomos, sigue el uso del tapabocas, de acuerdo con la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes.



CALI