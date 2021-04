Las 3 víctimas de las que poco se conoce, tras secuestro de Asamblea

El dolor no se ha ido en casi dos décadas. Son 19 años desde que el corazón de Cali, ese en pleno centro, se paralizó por el secuestro de media Asamblea departamental y en un sentido homenaje en memoria de las víctimas salieron a flote sentimientos, lágrimas y hasta deseos de perdón, pero faltan verdades.

La Asamblea del Valle abrió acto virtual por la memoria, reconciliación y la verdad ante el secuestro de 12 diputados (11 asesinados en cautiverio de las Farc) y los crímenes del subintendente de la Policía, Carlos Alberto Cendales, y de Walter Háyder López y Héctor Sandoval.



Las dos últimas víctimas trabajaban en RCN. Wálter Háyder López conducía el vehículo y Héctor Sandoval era camarógrafo ese 11 de abril de 2002, cuando comenzó esta historia grabada en los corazones y que marcó la vida de 15 familias. El asesinato de 11 diputados se conoció el 18 de junio de 2007.

Facebook Twitter Linkedin

Se han hecho homenajes por las víctimas, tras el secuestro de media Asamblea, en 2002. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero pocas personas son conscientes o desconocen que en esta trágica y dolorosa historia del día del asalto de las Farc a la Asamblea del Valle, el 11 de abril del 2002, una bala de ametralladora disparada desde un helicóptero impactó al conductor de RCN, quien estaba en el carro del medio periodístico, transportando a los periodistas que cubrían el hecho.



(Lea también: Buscan a más de 234 mil morosos para pagos del predial en Cali)



Este es parte del relato que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica. "Mientras los reporteros atendían al conductor, nuevamente fueron impactados. Juan Bautista, uno de los periodistas, recuerda: 'Nosotros empezamos a gritar: ‘¡No disparen!, ¡somos periodistas!’".



La familia de Wálter López dijo que era alegre, con una risa contagiosa, un buen hijo entre siete hermanos. Además, era padre de dos hijos. Como lo señalaron en el Centro Nacional de Memoria HIstórica



Wálter había ascendido en pocos meses de mensajero a conductor.



Según el Centro Nacional de Memoria Histórica. "Construimos el perfil biográfico de Walter a partir de conversaciones con sus hermanos John Jairo y Martha Cecilia. Con las voces de sus amigos del colegio Atenas: Roberto Tobón, Patricia Sepúlveda y Kelvin Soles y con los aportes de su amigo y compañero de trabajo en RCN Jhoni Ramírez.



Jhon López dijo que en el país, la vida no vale y su familia recuerda a Wálter.

Nosotros empezamos a gritar: ‘¡No disparen!, ¡somos periodistas! FACEBOOK

TWITTER

El relato agrega que cuando el carro de RCN fue blanco de disparos, "luego se lanzaron hacia la montaña para librarse de los impactos, y se dieron cuenta de que el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval Muñoz estaba herido en su pierna izquierda. A pesar de los intentos de sus compañeros por auxiliarlo, Héctor murió en el Hospital Departamental de Cali al siguiente día".



Su hermano Fredy Sandoval también cuenta: “Mi hermano murió en su ley, en su trabajo. Murió rescatando a su amigo (Wálter)”.



Su compañero Juan Bautista aseguró que hasta sus últimos momentos, Héctor fue un apasionado por la imagen.



(Le puede interesar: La médica que enseña a padres y a hijos a curar con palabras)



“Me pidió que lo grabara. Me dijo: ‘Flaquito, grábame’. Le dije: "Tranquilo hermano, voy a buscar ayuda’. Y me respondió: "Marica, me estoy muriendo, grábame", fue el testimonio que este reportero gráfico le dio al Centro Nacional de Memoria Histórica.



Sus hermanos recordaron que Héctor entró a la televisión a los 19 años y se formó en la Academia de Dibujo Profesional de Cali. Le gustaba el diseño y la producción audiovisual.



Freddy Sandoval dijo que su hermano Héctor está vivo para su mamá y su sobrino.



"Nos dijeron que fue error humano, pero para mi familia es desobediencia de dos asesinos que no atendieron comandantes para llegar a matar a un policía. Y desde un helicóptero bien equipado, no sé por qué, se dispara contra un carro debidamente identificado. Uno se pregunta qué pasó ese día”.



“Héctor siempre decía que quería hacer una noticia que saliera a nivel mundial, que tuviera una repercusión nacional y lamentablemente la hizo, por cosas del destino fue la noticia de su muerte”, fue otro testimonio destacado por el Centro Nacional de Memoria HIstórica.

Y desde un helicóptero bien equipado, no sé por qué, se dispara contra un carro debidamente identificado. Uno se pregunta qué pasó ese día FACEBOOK

TWITTER

La tercera víctima de la que tampoco se ha hablado mucho a lo largo de estos 19 años es el subintendente de Policía Carlos Alberto Cendales.



El uniformado fue asesinado el mismo día del secuestro de los diputados.



Fue a plena luz del día, cuando las Farc simularon ser miembros del Ejército y se tomaron la Asamblea.



Mientras tanto, en uno de los baños del edificio, a Carlos Alberto Cendales le propinaron varias puñaladas y luego dos disparos. Luego, la entonces guerrilla sacó a los diputados en una buseta de vidrios oscuros.



La familia se enteró por la necropsia de que Carlos Alberto no solo fue degollado. Además de los disparos, su cuerpo presentó heridas por arma blanca en la espalda y en la cabeza.



(Lea también: Despega Estación Central del MIO: obra clave de renovación de Cali)



Luz Marina Cendales cree que el odio solo golpea a quien lo sufre y cuando murió Raúl Reyes celebró su muerte. “Pero hice alto en el camino y me prendí de la mano de Dios, porque no es fácil el perdón. Él me ha dado la tranquilidad”.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Alberto Cendales tenía 28 años al momento de su asesinato. Foto: De familiares de Carlos Alberto Cendales



Ángela María Giraldo, hermana del diputado asesinado Francisco Javier Giraldo, dijo que no fue fácil que la gente se solidarizara con los diputados y sus familiares.



“Mi hermano Francisco decía que la selva era su hábito, pero repetía que regresaría para la paz. Se buscó el Acuerdo Humanitario. Hoy les pedimos a las Farc que cuenten lo sucedido”, dijo la hermana.



Laura Charry, hija del también diputado Carlos Alberto Charry, pidió la verdad y recordó la lucha por el regreso de su padre.



Daniel Hoyos dijo que este reconocimiento es valioso, en memoria de todas estas víctimas, entre ellas, el diputado Jairo Hoyos.

Facebook Twitter Linkedin

Momentos difíciles, cuando el subintendente Carlos Alberto Cendales era sacado herido de la Asamblea. Foto: De video grabado en 2002

(Lea también: Emocionante reencuentro de mujer de 92 años y su perrito Palomo)



Gustavo Arbeláez, 30 años en la guerrilla y 9 años detenido, relató que lo primero es que el camino no es la eliminación física del contrario. Que no estuvo en planes el crimen de Cendales.

Facebook Twitter Linkedin

Luz Marina Cendales, hermana de Carlos Alberto Cendales, en la Asamblea del Valle del Cauca. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“Es la vida de quienes no están. Es sentir que uno de una u otra forma truncó sueños duele de verdad y más si se es responsable”.



Las víctimas somos todos”, dijo Manuel Torres, presidente de la Asamblea del Valle del Cauca.



Orlando Riascos, secretario de Paz del Valle, dijo que hay condena el secuestro y se deben mirar impactos en la sociedad vallecaucana.



Diego Arias, de Pastoral Social, como moderador, estuvo en el acto simbólico, en encendido de velas e invocación del padre Dagoberto Cárdenas. Participaron Hebert Mauricio Cañón y William Mancera, del Centro de Memoria Histórica.



Argeli Arango, de la Comisión de la Verdad, destacó la trascendencia del acto.



CALI