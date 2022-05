“No tengo a dónde ir, mi familia me abandonó”.



Ana Beiba Lasso había llegado al hospital San Juan de Dios, en el centro de Cali, a buscar empleo, cuando un adulto mayor se le acercó y le dijo que no tenía a nadie.

“Yo sentí algo en mi corazón y escuché la voz de mi señor Jesucristo”.



Desde aquel año 2000, por ese clamor se convirtió en la ‘madre de las multitudes’, como ella misma lo manifiesta,pues así la llaman familiares, allegados y donantes de la fundación que abrió con tesón y esfuerzo.



La mantiene funcionando, tocando más corazones que se conduelan de los adultos mayores. Así lo ha hecho desde hace dos décadas, albergando ya a más de 100 abuelitos. Son sus bebés, sus niños, como esta caleña les dice de cariño.



Ana Beiba es madre cabeza de hogar y tiene siete hijos: Julia, Franci, José, Mauricio, Alberto, Esteban y Cristian. Todos ellos son ahora su mano derecha en la Fundación y Hogar para el Anciano Abandonado que ella creó. Funciona en la carrera 27 91A-11, en el barrio Alfonso Bonilla Aragón.

22 años de entrega y solidaridad en Cali

“Dios mío, ¿pero yo qué le doy de comer, si no tengo ni para darles a mis hijos?”, se preguntaba esta samaritana, hoy de 58 años, a pocos metros de aquel hombre mayor y abandonado a su suerte, en ese año 2000.



“Todos, los niños y las niñas (sus adultos mayores) son abandonados. Pero me siento feliz, en medio de luchas”, dice Ana Beiba, quien ha superado el cáncer, uno en la matriz y otro en el colon.



Aunque los médicos no le daban esperanza de vida hace siete años afirma: “Dios me curó por mis ‘niños’ y mis hijos”.



No obstante, busca superar otras dolencias, como una de columna por tres caídas el año pasado y en este 2022. Este año ha venido recuperando la movilidad en sus piernas para continuar con su vocación de entrega por el prójimo y pleno amor que empezó con los adultos mayores Hernando, Medardo y Gildardo.



Llegaron al hogar sin dinero y no contaban con sus familias, como lo les sucede a los demás abuelitos en la fundación, atendidos con esmero.



Pero no ha sido fácil, pues se acumulan deudas con bancos. Solo en una entidad bancaria debe 100 millones de pesos para garantizar el sostenimiento del hogar, la cual no ha podido pagar.



Además, dice que se le dañaron las dos lavadoras para la ropa de los abuelitos. "Se ha tenido que lavar a mano y ha sido duro, pedimos ayuda".



Pese a las afugias, Ana Beiba sonríe y asegura que ser mamá de sus siete hijos y de sus ‘bebés’ es un privilegio.



“Me siento feliz de ser madre de mis hijos y de mis bebés, los ancianitos. Da tristeza que los abandonen. Ser madre es luchar por sus hijos y ser un buen ser humano”.



Quienes deseen ayudar pueden hacerlo con donaciones a las cuentas de ahorro:

Bancolombia 722863337-71; Caja Social, 24019611385 y Davivienda 017200146813.



