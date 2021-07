Jóvenes de Cali, a ser parte del Consejo de Juventud

Hasta ahora hay alrededor de 150 candidatos inscritos para el Consejo de Juventud de Cali. Existen 15 listas con un promedio de 10 aspirantes cada una.

Siguen abiertas las inscripciones en la Registraduría para las elecciones de los consejos de Juventud en la región.



Si está interesado y tiene entre 14 y 17 años se puede inscribir con la tarjeta de identidad, de manera presencial en la sede de la Registraduría más cercana; el plazo de la inscripción vencerá el 30 de agosto de este 2021.



Los jóvenes, con edades entre 18 y 28 años y que hacen parte del censo electoral, podrán votar con la cédula de ciudadanía.



Así lo recordaron el alcalde Jorge Iván Ospina con consejeros de la Juventud en un conversatorio, en el que también participaron jóvenes líderes que se refirieron a la la juventud en el paro.



“Los jóvenes somos el cambio. Tenemos el compromiso con la sociedad. Somos una juventud que no quiere vivir en la monotonía, pero por un buen camino”, dijo Laura, una de las jóvenes participantes en el conversatorio.



Otro de los jóvenes, Jhonatan dijo que en los listados, un requisito es que hayan hombres y mujeres intercalados para garantizar equidad.



El secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Danis Rentería, dijo: “Este es un reconocimiento de la Alcaldía al Consejo de Juventud, tanto en este gobierno como en el próximo”.



Las votaciones se harán el 28 de noviembre y funcionarán todos los puntos de votación del casco urbano, menos 10 de la zona rural. Quienes deseen inscribir su candidatura lo pueden hacer en registrojovenesindependientes.registraduria.gov.co/juventudes/.

'Rebeldía en un fenómeno inédito’

En la juventud hay una situación de rebeldía. Me parece que es clásica y tradicional, pero ha logrado una presencia (...) Para mí eso es un fenómeno inédito”.



Con estas palabras, el excandidato presidencial Humberto de la Calle, se refirió a la importancia de los jóvenes en participar políticamente, luego del que se ha llamado el estallido social desde el pasado 28 de abril, cuando se inició el paro nacional.



Señaló que la participación es una de las claves para una democracia. Sostuvo que hay quienes consideran que “la violencia es la partera de la historia”, pero manifestó que esa apreciación está lejos de la realidad, pues la violencia ha cobrado unos 8 millones de víctimas desde el siglo pasado, en el país. Anotó que cuando el Gobierno ha estado abierto al diálogo da una opción de salida, pero luego se equivoca en la metodología.



A su vez, resaltó que la participación de la juventud, “de visibilización que haga comprender a las estructuras, no solo al Gobierno”. Está tomando “un acento de descentralización, de competencia más grande de las regiones”.



El alcalde Jorge Iván Ospina le preguntó al político y diplomático que estuvo al frente de los acuerdos en La Habana: “¿Este es el momento de refundarnos como nación, de la mano con una nueva Constitución?”.



De la Calle dijo: “Hay un problema, echamos leyes y creemos que eso resuelve el problema. Tenemos millones de leyes, la verdad no nos sirven, si no hay cultura”.



