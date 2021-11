Investigan incidente en complejo empresarial en el nororiente de Cali

Las autoridades investigan un incidente que tendría relación con un millonario robo en un complejo empresarial, ocurrido en el barrio Salomia, en el nororiente de Cali.

De acuerdo con las primeras versiones, cuatro hombres armados ingresaron al lugar de noche.



El local está ubicado en la carrera 6 con calle 45.



(Lea también: La temida banda 'Leviatán', conformada por menores y jóvenes en el Valle)



Las autoridades investigan el hecho, al igual que funcionarios de la Fiscalía.



Este incidente quedó grabado y un video ha sido difundido en redes sociales.



(Además: Un muerto y 10 heridos en accidente entre tren cañero y un bus en el Valle)



En la grabación se observan algunas patrullas y vehículos de la Policía que llegaron al sitio en esa noche.



No obstante, no se ha confirmado el día en que sucedió.



(Le puede interesar: Dos bugueños entre los 19 muertos en un accidente en México)



En el hecho no se habrían registrado heridos.



CALI