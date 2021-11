Un cadáver rodó por drenajes de  aguas residuales hasta la PTAR de Cali

Operarios de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) suelen encontrar basuras, colchones, sofás viejos hasta electrodomésticos en los canales de aguas lluvias y en los de desagües.

Pero no se imaginaron encontrar un cadáver en uno de los contenedores que recogen residuos de las rejillas gruesas ubicadas en la entrada de la infraestructura donde se llevan a cabo procesos de tratamiento de aguas residuales.



Esos desagües conducen hacia la PTAR de Cañaveralejo.



Estas aguas hervidas son las que circulan por la red de alcantarillado de Cali.



De acuerdo con la empresa de servicios públicos, la persona encontrada aún no hay sido identificada.



Su cuerpo fue llevado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal para verificar la causa de la muerte y tratar de dar con el paradero de familiares que puedan confirmar de quién se trata.



Al parecer es un hombre. Se espera que se determine si su deceso fue por un homicidio o por otra causa.



"De inmediato se dio aviso a las autoridades correspondientes (Policía y Fiscalía) para que lleven a cabo las labores de inspección judicial y levantamiento del cadáver", indicaron en Emcali.



De acuerdo con la empresa, a diario son extraídas unas 100 toneladas de basuras de los drenajes y los sumideros.



En Emcali reiteraron que no se esperaba encontrar un cadáver entre estos residuos.

CALI