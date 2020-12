En Cali hallan tres bolsas que contendrían cuerpos desmembrados

El hallazgo fue reportado en el sector de Llano Verde, zona de la capital vallecaucana que en agosto pasado fue escenario de la masacre de cinco menores de edad.

La Policía Metropolitana de Cali explicó que la Seccional de Policía Judicial (Sijín) no podía abrir las bolsas en el lugar donde fueron encontradas, sino que debía llevarlas a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Cali.



Son tres bolsas que, al parecer, contendrían partes de uno o varios cuerpos desmembrados y que llevaban varios días en el sitio donde fueron halladas porque de ellas no emanaban olores nauseabundos.



