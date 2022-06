Los trabajos de recuperación en la Plaza de Cayzedo tiene a sus defensores y detractores en Cali.

Mientras en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) informaron que se han venido haciendo tratamientos fitosanitarios y cuidados con 22 palmas para evitar que vuelva la plaga del cucarrón picudo, como en el pasado, en la Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito trabajan en un plan de vigilancia.



(Lea también: Cali y Valle: así serán ley seca y otras medidas por elecciones)



Según el Dagma, las palmas han venido siendo blanco de inescrupulosos que no han valorado el encerramiento para tratarlas con el pasto. Inclusive, se han encontrado hasta heces humanas.



En el Concejo se cuestionó que “no hay obras en ejecución, salvo los anuncios de la Administración distrital, sin que exista un organismo doliente o coordinador”.



Los concejales Fabio Alonso Arroyave Botero, Alexandra Hernández, María Isabel Moreno, Henry Peláez y Roberto Ortiz preguntan por inicio de trabajos.



(Además: ¿Por qué se demoran obras del puente de Juanchito en Valle?)



“El plan de manejo de la Plaza de Cayzedo demanda que se den condiciones de autoridad para evitar que una vez se devuelva la plaza se ejerza control y no volvamos a la informalidad”, quien solicitó fecha de inicio de obras y fecha de entrega de la plaza para uso y disfrute de los caleños.



La concejal María Isabel Moreno pidió que se informe de cuáles son las fechas para ejecutar las obras allí en la Plaza de Cayzedo, "porque luego de 15 días el sitio permanece cerrado sin que se estén ejecutando trabajos que visibilicen cambios. No puede ser que una apuesta de ciudad del Concejo se convierta en una mofa, sin que tengamos una respuesta concreta de parte de la Administración".



(Puede leer: Detectan a niños trabajadores en zonas del oriente y la ladera de Cali)



De acuerdo con la Alcaldía, la plaza fue cerrada para adelantar trabajos durante cinco meses.



Por ahora las palmas están en cuarentena.



Pero, los cabildantes piden saber, por ejemplo, cuándo la Secretaría de Infraestructura intervendrá los adoquines, trabajos que fueron anunciados.



CALI