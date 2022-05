Allegados y familiares de Tiffany Arias Trujillo piden justicia y se preguntan quién la mató de la manera más cruel y salvaje, antes de dejarla gravemente herida en una zona boscosa de Yumbo.

Su cadáver en esta región del sur del Valle del Cauca tenía golpes, así como quemaduras en buena de su cuerpo que habría sufrido antes de morir.



Estas torturas, de acuerdo con los informes de la Policía Metropolitana de Cali e investigadores de la Fiscalía que asumieron el caso, no se habrían cometido en ese pastizal, ubicado en el sector con el temido nombre El Matadero.



Está en el barrio Fray Alfonso de la Concepción Peña, en la ladera o la montaña del municipio industrial, donde reinan la pobreza y la inseguridad. En el pasado, el barrio ha sido acosado por hombres armados y atentados.



Vecinos de la zona encontraron a la joven Tiftany, de 20 años, agonizando y abandonada.



Fueron ellos quienes llamaron a los Bomberos. Los socorristas se percataron del nivel de sufrimiento de la víctima que fue atendida con compresas para las quemaduras.



Ante la angustia fue llevada luego a un centro asistencial, pero por el grado de sus heridas, Tiffany no pudo sobrevivir.



La Policía registró que ingresó a un hospital a las 6:30 de la tarde del Día de la Madre.



Ese 8 de mayo, esta víctima de tortura habría estado retenida contra su voluntad en otro lugar. Fue allí donde habría sido sometida a los vejámenes.



A esta primera conclusión llegaron investigadores, pues en la zona boscosa de El Matadero no había señales de que se hubiera hecho alguna quema.



El pasto no mostraba ningún rastro de fuego y es posible que estas torturas se hubieran cometido en un lugar cerrado y apartado para evitar que vecinos o personas cercanas pudieran escuchar a Tiffany en su estado de dolor.



En redes sociales, allegados le muestran el cariño a esta joven, a quien en vida la veían sonriente.



Le han escrito mensajes de aliento, pensando en ella y en su familia, quienes no entienden cómo alguien tuvo la sangre fría para cometer tal atrocidad con ella.



Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, "un grupo de la Sijín investiga a esta hora este reprochable crimen y serán dispuestas todas las capacidades institucionales para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lleven a la identificación y captura de los responsables".



En el barrio Fray Alfonso de la Concepción Peña ronda el miedo no solo por este crimen.



Hace cuatro años se registró un ataque sicarial por la incursión de hombres armados que dejaron una pareja de novios muerta y herida, a una mujer.



El hecho se presentó en la noche del 28 de febrero de 2017. Aunque no fue en El Matadero, ocurrió en el sector conocido como la 'Vía Férrea' cuando, según testigos, varios hombres con armas de fuego dispararon indiscriminadamente contra los jóvenes que por ahí transitaban. Les causaron heridas en la cabeza, en el tórax y en miembros inferiores.



Las víctimas de ese entonces fueron identificadas como Jackelin Ramírez, de 36 años, y Hárold Andrés Martínez, de 25.



