'Me sentí discriminado': joven patinador amenazado con pistola en Cali

En redes sociales empezó a circular un video que no demoró en volverse viral pues se ve a un hombre sacar un arma e intimidar a un grupo de jóvenes que estaban patinando en frente de un concesionario en Cali.

Yo estaba que corría donde el ‘man’ empezara a dispara FACEBOOK

TWITTER

La cinta muestra al sujeto ir hasta su camioneta por el arma, meterla en el bolsillo y acercarse a los jóvenes. "Esto es propiedad privada [...] Me hacen el favor y se quitan de acá", les dijo.



El interlocutor, con la voz en off, le pregunta: ¿Pero por qué nos va a amenazar con una pistola?".



Los jóvenes se encontraban con patinetas frente al concesionario. Al verse intimidados, empezaron a grabar al hombre, quien cogió su celular para hacer una llamada y se alejó de las cámaras.



“Decidimos salir a tirar calle y recorrer la ciudad. Justo estamos ahí queriendo grabar cuando vemos a un ‘man’ en una camioneta”, relató uno de ellos para 'La W Radio'.



"Yo estaba que corría donde el ‘man’ empezara a disparar”, puntalizó el joven, quien prefirió ocultar su identidad.

⚠️ En Cali jóvenes que practicaban skate denunciaron que un hombre los amenazó con una pistola para que se retiraran del espacio donde se encontraban.



Este fue el momento ► https://t.co/nW2ZAbX5Uk | @ColombiaET pic.twitter.com/s4GnZaiUgg — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 16, 2021

De acuerdo con su versión, se encontraban patinando allí porque habían hablado con el vigilante del concesionario para poder hacerlo. Segundos más tarde, el hombre "llegó con la camioneta, nos pitó, nos gritó desde adentro y sale todo bravo a apuntarnos", afirmó.



(Lea también: Primeras cuatro capturas por ataques contra los buses del MIO).



El sujeto de mediana edad les pidió que se fueran aún cuando el establecimiento no estaba en servicio. "Me sentí discriminado, la mayoría de mis amigos también. Uno no puede patinar tranquilo la mayoría de veces, son muchas cosas que llevan a que uno esté así”, dijo el joven.



A su vez, Edgar Vega Gómez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, dijo en la radio que tienen identificado al hombre. "No se puede establecer si es un arma original o de fogueo. Lo llamamos para que presente el arma. Si es de fuego, puede conllevar sanción y la incautación del arma”, puntualizó.

Más noticias

Jóvenes denuncian que hombre los amenazó mientras practicaban 'skate'

Sorprenden a policía en banda que robó televisores en vía a puerto

Envían a la cárcel a patrullero de la Policía por robo de 138 televisores

'No había tomado': conductor que sufrió fuerte golpe en desfile del Yipao

Tendencias EL TIEMPO