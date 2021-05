Gremios insisten en los desbloqueos; Alcaldes buscan luz para diálogo

En 17 días de paro nacional, Cali y el Valle del Cauca siguen alarmados por enfrentamientos, como también por ser la zona del país con más estragos.

Los bloqueos tienen prácticamente paralizada la economía y habían dejado, esta semana pérdidas de cerca de 2,4 billones de pesos, que representan el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento.



El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Edwin Maldonado, calcula pérdidas diarias por 100 mil millones.



El presidentede la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, dijo que “veníamos en buena dinámica de recuperación en marzo y parte de abril y lamentablemente el 62 % de los encuestados piensa que el segundo semestre, que era el de la recuperación franca, será peor o mucho peor”.



Piedrahita se refiere a una encuesta a 1.708 micro, pequeños, medianos y grandes empresarios: Más de un 41 % no están operando, tienen cerradas sus fábricas, sus comercios, sus bodegas, y otro 47 % a media marcha. Es decir, el 88 % del tejido productivo de la región no está operando u operando con baja capacidad.



El presidente de Smurfit Kappa Colombia, Álvaro José Henao, dijo que “hemos tenido que suspender operaciones en Yumbo, lo cual, afecta el abastecimiento de papel y empaques para cadenas de suministro de primera necesidad como alimentos, medicinas y productos de aseo, del sector agrícola exportador y de muchas otras empresas”.



En Argos dicen que se reconoce y defiende el derecho a la protesta pacífica y “pedimos liberar las vías de Yumbo para proteger el empleo y apoyar la subsistencia de miles de familias”.



El sistema de transporte masivo MIO, que sufrió el vandalismo en estaciones y buses el 28 y el 29 de abril, opera a media marcha.



La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun) señala “Se han dejado de exportar más de 11.500 toneladas de café, 12.000 de azúcar, 1.800 de granel sólido, 1.200 de carga general y 7.600 de carga en contenedores. Unas 239.000 toneladas no han podido llegar a su destino. Sin embargo, la Sprbun hace esfuerzos por continuar recibiendo carga.

Con los alcaldes

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dice que se mantiene búsqueda de diálogo.



El desbloqueo de la Panamericana, en Jamundí, estuvo a punto en diálogo de Iglesia, Alcaldía, ONU, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, OEA y manifestantes. El alcalde local, Andrés Ramírez, pide mesas de trabajo.



En Buga se vivió un jueves y hasta el amanecer del viernes de detonaciones, explosiones y gases en el intento de Policía y Ejército por desbloquear la Panamericana. El alcalde Julián Rojas llamó al Presidente al diálogo antes de una postura de recuperar a través de cualquier mecanismo vías nacionales.



El aterrizaje de un helicóptero con soldados en el Centro Agropecuario del Sena caldeó los ánimos. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que se debe despejar la vía tras 15 días.



Los congresistas Wilson Arias y Ángela Robledo señalaron violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

