Gremios entienden medidas para enfrentar covid, alertan los efectos

Las medidas que la Alcaldía de Cali ha tomado para enfrentar el tercer pico de la pandemia del covid-19 son comprendidas por los gremios de la ciudad, pero enfatiza en que los efectos económicos y en el empleo serán complejos.

Luego de señalar que es solidario con las disposiciones adoptadas por la administración distrital, Octavio de Jesús Quintero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Valle del Cauca, se preguntó: “¿Cuál es el equilibrio entre la salud y la economía con el empleo?”.



Para Quintero, los toques de queda y la ley seca continuos durante los fines de semana, y también entre semana, “son catastróficos para la economía, para el empleo”.



El vocero de los comerciantes manifestó que “llegará el momento en que el Gobierno Nacional y las autoridades comprendan que el manejo de la pandemia no es con restricciones, sino que cada colombiano, a su real saber y entender, cuide su salud, su familia, su entorno, pero sin más restricciones, cierres”.



El sector gastronómico y los comerciantes de la noche son los más afectados por los toques de queda y la ley seca, que este fin de semana, por ejemplo, serán desde la media noche de hoy, hasta las 5:00 a.m. del lunes.



La semana entrante se repetirían las medidas durante el fin de semana.



Albeiro Aristizábal, dirigente de la Asociación de empresarios y comerciantes del centro de Cali (Greconcentro), señaló que son conscientes de la necesidad de las medidas, pero también están preocupados.



Por esto, decidieron abrir los negocios de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., en jornada continua., “para mitigar un poco el confinamiento y que no perdamos tantos empleos”.



“Hoy por hoy, hay algunos sectores de la economía en una situación absolutamente compleja por los cierres: todo lo que es entretenimiento, licores, la actividad de la noche y los gobiernos nacional, departamental y local no están en capacidad de llevarle comida y sustento a sus casas”, expresó el líder de Fenalco.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sostiene que “no solo tenemos que lidiar con las nuevas cepas (británica y brasilera), sino que estamos llegando al tercer pico”.



El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Edwin Maldonado, señaló que entiende la necesidad de las medidas, pero le preocupan sus efectos. “Nos preocupa el impacto que tienen las medidas en la recuperación económica de los sectores, por la incertidumbre que generan, por la recuperación del empleo”, afirmó Maldonado.



El dirigente gremial plantea pensar “otras ideas más innovadoras” para enfrentar el covid.



