Golpean a policía en plantón en batallón por muerte de Juliana Giraldo

Los ánimos se agitaron en Cali, horas después de la muerte de Juliana Giraldo Díaz, una mujer de 38 años, a manos de un soldado del Ejército, cuando iba con su pareja en su vehículo particular, en la vía que comunica a Miranda con Corinto, en el norte del Cauca.



Es tal la tensión hacia la Fuerza Pública en estos momentos, que en la capital del Valle del Cauca, cuando se hacía un plantón este mismo jueves, al frente del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada, hubo una gresca contra un policía.



En un video que está circulando se ve a personas en la manifestación y a un uniformado. Hay una ciudadana que pide no agredirlo, en medio de la confusión, porque inclusive se sugiere que supuestamente hubo un disparo.

Sin embargo, estos hechos no son claros.



En la grabación se observa que alguien le pega en la cabeza al policía hasta hacerlo caer. El uniformado, con casco, queda contra un carro.



"¿Por qué disparaste? ¿Por qué disparaste contra la marcha? Este sujeto acabó de disparar contra la marcha", dice una persona en el video.

La ciudadana que aparece en cámara responde: "Pero no lo agredan, no lo agredan", pide la señora.



El policía también dice antes de que lo golpearan y lo derribaran: "¡Yo no he hecho nada!". Fue a manera de clamor del uniformado hasta que cayó al asfalto por el golpe, en medio de gritos acalorados en la noche de este jueves.

Entre tanto, Francisco Larrañaga sigue aturdido no solo por los disparos que escuchó cuando detuvo su vehículo para luego ver aterrado e impotente a su lado y sin vida a su pareja, Juliana Giraldo Díaz.



Ella era una mujer que tres años antes había decidido formar con él un hogar, viviendo de la venta de pollos y pescado desde que ambos llegaron a Miranda.

Así se veía la moto del policía, cuando era incinerada. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Este es un municipio en el norte del Cauca y allí, en el sector Guatemala, la vida de Juliana se escapó en cuestión de segundos, cuando uniformados del Ejército les salieron al paso y un soldado disparó. Confundido por la escena sin entender lo sucedido, la pareja de Juliana grabó un video, pidiendo auxilio. “Por favor, ayúdenme a hacer viral este video, el Ejército me acaba de matar a mi mujer, ayúdenme a difundirlo”, dice el desesperado cónyuge al lado del automóvil de color blanco que él conducía y en cuyo asiento delantero quedó el cuerpo de Juliana.



El disparo fatal que le quitó la vida de inmediato impacto en la cabeza de quien soñaba con abrir un salón de belleza. Juliana, según su pareja, era estilista y estaban ahorrando dinero para lograr ese sueño de un negocio. Por ahora dependían de la venta de pollos, allí en Miranda.



En otra grabación se escuchan los desgarradores gritos del hombre que dice: ‘Me mataron a Juliana, ese ‘man’ le pegó un tiro en la cabeza”, señalando a unos soldados”.

La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac), y Andrés David Romero, defensor de género, hicieron el llamado a la justicia de que no haya impunidad. Un testigo dijo que “los soldados salieron del monte hacia la vía”.

Según el Comando Específico del Cauca del Ejército, cuando soldados del Batallón de Alta Montaña Número 8, José María Vezga, “adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta, a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza”.



El presidente Iván Duque condenó el hecho y ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al Ejército, disponer lo necesario para la investigación con celeridad. Agregó en Twitter: “El responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento”.



CALI