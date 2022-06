La detención de un docente, bajo la lluvia de denuncias sobre presunto acoso o excesos de autoridad en el Instituto Departamental de Bellas artes, llevó el escándalo ante la justicia.



El profesor salía de de votar en un colegio, el pasado domingo, cuando afuera lo esperaban policías que hicieron efectiva la orden de captura.



La Fiscalía señaló que “al parecer el docente se aprovechó de su posición de autoridad académica y, entre 2014 y 2021, agredió sexualmente a algunas estudiantes que asistieron a sus clases”.



"La labor investigativa de la Fiscalía y de la Dirección de Protección de la Policía Nacional daría cuenta de, por lo menos, 9 víctimas de violencia sexual, siete de ellas, menores de edad para la época de los hechos”, dice el informe.



En la audiencia, el juzgado de Control de Garantías legalizó la captura y dictó aseguramiento en establecimiento carcelario.



El abogado Élmer Montaña, como apoderado de víctimas, elevó la petición para la medida judicial.



El detenido, vinculado a la educación teatral, no aceptó los cargos.



Según el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el docente fue una de las 85 personas con orden de captura, en la jornada electoral.



“Entre los capturados está el profesor de un instituto educativo en Cali, quien era buscado por presunto delito de acto sexual violento”, informó.



El ente acusador se refirió a los hechos se remontan a 2016 hasta la fecha, en el programa de Formación Juvenil y la Licenciatura de Artes Escénicas, de Bellas Artes.



En abril hubo plantones de estudiantes, entre hombres y mujeres, con actos de teatro, carteles y proclamas.

La rectora Consuelo Bravo aseguró que los primeros casos se habían extendido ya ante la Fiscalía. Un docente fue suspendido y otro pasó a retiro voluntario.



Anotó que esos casos los recibe un comité bajo reserva, pero serían unos 13 funcionarios que aparecen señalados no solo por acoso sexual, sino que serían casos de presuntos abusos de autoridad o de ocultamiento de información.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, sostuvo que las estudiantes del Instituto Departamental que denunciaron ser víctimas de presuntos abusos sexuales, no están solas.



"Como gobernadora, pero sobre todo como mujer, quiero reiterar mi indignación con los hechos denunciados en Bellas Artes. Me he solidarizado con todas las estudiantes que han tenido la valentía de denunciar”, dijo.



Roldán se reunió con la directora seccional de Fiscalías, Sandra Eugenia González, para trabajar conjuntamente y “que no exista más impunidad como ha ocurrido en otros lugares del país”.

