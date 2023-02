Los incidentes en los que fue baleado un joven que presuntamente intentó cometer el robo a un vehículo, en el centro de Cali, llegó al desenlace fatal de su muerte.



Dolientes decidieron contar la historia de quien murió en ese episodio.



En la tarde del miércoles 8 de febrero se presentaba una congestión de vehículos en un corredor de la calle Quince, cerca de la carrera Primera y en la senda que lleva a la avenida de Las Américas.



Una camioneta estaba cerca de llegar al cruce del sector de la Torre de Cali, hacia el norte de la ciudad. Fue allí cuando se le acercó un joven, aparentemente, en condición de habitante de la calle.



Conductor dio muerte a hombre que, según la versión, le iba a robar espejo de carro. Foto: Archivo particular

De acuerdo con la versión, ese hombre se propuso desprender uno de los espejos retrovisores del carro.



Entonces, una persona accionó un arma de fuego y el autor del robo cayó herido en el asfalto. Ese día, en redes y medios, se le dio por muerto, pero fue llevado hasta una clínica del sur de esta capital.



La muerte del paciente sobrevino el martes 14 de febrero, según autoridades.



El joven fue identificado como Johan Steven Moreno Sánchez, cuyos allegados salieron a decir cuál era su identidad y quisieron decir que él tenía familia y alguna vez dejó conocer sus sueños.



Parientes contaron que no pocas veces intentaron ayudarle a dejar una adicción y lo llevaron a centros de rehabilitación.



Le pedían que volviera a casa y cumpliera su meta de seguir el ejemplo de sus parientes que han estado vinculados a emprendimientos en mueblería.



En enero uno de sus allegados lo vio y Johan pidió que le dieran una espera que volvería a intentarlo.



No tenían noticias suyas hasta cuando se conoció el video del incidente la semana pasada. Les ha dolido el trato que se le ha dado a Johan porque era su pariente.

El caso dio debate porque el secretario de Paz, Fabio Cardozo, dijo que no aplaude muertes ni linchamientos de presuntos delincuentes. Y que, dado el caso, se debe probar legítima defensa.



La declaración generó críticas de quienes consideran que la actuación de quien disparó fue legal y que no se garantiza la seguridad ciudadana.



La justicia, que no indagará ahora sobre lesiones personales, podría revisar un caso de homicidio culposo.

