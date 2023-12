'Parece extraño que la Procuraduría se deje presionar': exsecretario de Cultura de Cali

En un breve video publicado en su cuenta de X, el exsecretario de Cultura y actual secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, se pronunció por primera vez luego de que se conociera el fallo en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó e inhabilitó por nueve años por presuntas irregularidades en el marco de la Feria virtual del 2020.



"Quiero dar claridad frente al fallo en primera instancia de la Procuraduría: lo primero es que el fallo no está en firme hasta el tanto nosotros no nos notifiquemos de esta situación", precisó Lenis.



Según detalló el organismo, este fallo en primera instancia se presenta por un aparente convenio que considera irregular por $ 11.955′020.000 para el certamen ferial en su edición 63.



Lenis fue el delegado por Ospina Gómez para adelantar el proceso contractual con Corfecali y, según la Procuraduría, este "no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali, dado que hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social".

Frente al fallo de la Procuraduría, que aún no está en firme y del que me enteré por redes sociales, expreso lo siguiente: pic.twitter.com/Uk9ZTZY0eM — Jose Darwin Lenis Mejía (@darwinlenis) December 26, 2023

José Darwin Lenis, nuevo secretario de Educación de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Por su parte, a Jorge Iván Ospina lo sancionaron con una suspensión de cuatro meses por omitir "vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por Lenis Mejía".

Ante esto, el exsecretario de Cultura aseguró que "nunca hemos tenido una mancha en nuestra hoja de vida. Por eso vamos a pedir a mi apoderado que organicemos toda la documentación de lo que fue la planeación de la Feria".

Por otro lado, señaló de "extraño" que el fallo haya circulado por redes sociales antes de que se les fuera notificado: "es extraño que se conozca primero por redes sociales y medios de comunicación, tratando de generar un daño mediático y un daño en la honorabilidad de un servidor como yo", dijo.

Luego, fue duro contra la Procuraduría: "me parece extraño que un órgano de control se deje tal vez presionar por asuntos políticos y trate de dañar el ejercicio de 30 años de un servidor público como es mi caso".

"Esta Feria no ha tenido precedente anterior, pudimos desarrollarla para ayudar a la gente", puntualizó.

¿Qué pasará con Ospina?

Alcalde Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

Ayer, la directora jurídica de la alcaldía de Cali, María del Pilar Cano Sterling, aclaró la situación del mandatario caleño. “El alcalde de Santiago de Cali, médico Jorge Iván Ospina, terminará su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2023, tal como se establece en la misma Constitución Política y en la ley”.



“Se trata de un fallo de primera instancia, el alcalde no ha tenido conocimiento de manera oficial que además se filtró por las redes”, añadió la jurista.



Cano Sterling indicó que el paso a seguir es que el apoderado del alcalde Ospina interponga un recurso de apelación: “se notificarán y tendrán un plazo para interponer un recurso de apelación para que un superior de la procuradora disciplinaria que lo juzgó asuma el conocimiento del caso, lo cual significa que no alcanzará a pasar este año y que reitero, el alcalde termina su mandato”.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI