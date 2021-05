Cali: estos son puntos de bloqueos y concentraciones este 9 de mayo

La Secretaría de Movilidad de Cali informa dónde se están registrando bloqueos viales y de concentraciones de manifestantes que demandan ser escuchados ante el Gobierno Nacional.



La ciudad amaneció este domingo 9 de mayo con 10 puntos de bloqueos y concentraciones.

Estos son los puntos para que la ciudadanía esté atenta:



En el norte, la ciudad amaneció con bloqueos y concentraciones en el sector de Sameco.



En el nororiente, en el oriente y suroriente hay bloqueos. Uno, en la carrera primera con calle 78, en el Paso del Comercio. Esta fue la zona donde dos jóvenes murieron en disturbios esta semana, uno de ellos, Nicolás Guerrero.



(Lea tambien: Lucha por gasolina con pico y placa y entre basuras en Cali)



Hay bloqueos, según la Alcaldía, en el sitio Puerto Rellena, en el suroriente, y que hoy es conocido como Puerto Resistencia, donde se han realizado masivas concentraciones y protestas pacíficas que se iniciaron en contra del ya suspendido proyecto en el Congreso de la reforma tributaria.



Hay bloqueos en zona de Calipso, en el oriente caleño.



Además, se recomienda evitar movilidad por la carrera 8 con calle 78, en paso al corregimiento Juanchito, en la vía a Candelaria, en el suroriente de la capital del departamento.



(Lea también: Futbolistas del Valle superaron bloqueos en corredores humanitarios)



En el sur no hay paso a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente, así como por la avenida Cañasgordas, en el barrio Ciudad Jardín. Esta es la zona donde está la mayoría de universidades y colegios privados de Cali.

Una ciudadanía comprometida con la vida, garantiza a través de un corredor humanitario el suministro de oxígeno medicinal indispensable para quienes luchan contra el #COVID_19 #NosAbastecemosDeVida pic.twitter.com/dvi8S0F7Hh — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 9, 2021

Este 9 de mayo tampoco hay paso a la altura de Tecnoquímicas, también en el sur caleño.



Hay concentración en zona de inmediaciones al hotel La Luna, en el cruce de la calle 13 que va a zona céntrica con la autopista Suroriental, que comunica vías hacia el sur.



En el centro, hay concentración en la zona del parque artesanal Loma de la Cruz..



(Lea también: Paro: '¡No más balas, no nos disparen, no ataquen a misión médica!')



En Cali no hay pico y placa vehicular, pero sí para abastecerse de combustible en gasolineras que han venido recibiéndolo por corredores humanitarios.

No vamos a descansar un segundo, hasta lograr soluciones a las dificultades generadas por el Paro. Estamos avanzando; hoy, conciliamos con los líderes sociales, un 'Corredor humanitario' en Juanchito - El Bolo. Este domingo, habrá libre transito en el sector. pic.twitter.com/zcXzOCkgKJ — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 9, 2021

Tampoco hay pico y cédula ante la crítica situación, pero las autoridades piden no perder el autocuidado extremo por la pandemia y la llegada de la cepa británica del coronavirus, una mutación más letal del virus, al Valle del Cauca.



Mientras hay bloqueos, la Secretaría de Seguridad de Cali informó que con la Policía se trabajan en estrategias contra cobros de extorsiones como peajes urbanos ilegales en barricadas por parte de desconocidos.



Según el secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Alberto Rojas, quienes estarían cobrando estos peajes ilegales serían personas que han llegado de otras regiones y que están saboteando las manifestaciones y el derecho a la protesta, al tiempo que insistió a la Fiscalía en que Cali espera informes sobre los vándalos que han cometido saqueos y destrucciones de bancos, almacenes, un colegio y un hotel en esta capital.



Académicos de universidades, como la Icesi, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y del Valle piden a las autoridades diferenciar muy bien a marchantes y a manifestantes que reclaman acciones de impacto social al Gobierno Nacional de quienes están delinquiendo y disparando hasta contra la misión médica y a la misma ciudadanía.



El sábado 8 de mayo hubo bloqueos en Sameco, además de la carrera primera con calle 78. También en Puerto Rellena, Calipso, donde el domingo fue quemado el colegio Comfandi de este barrio; en la carrera 8 con 78.



En cuanto al sur los bloqueos se registraron en la calle 98 con carrera 100 y en la calle 25 con carrera 100. Además, a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente, en la vía entre Cali y Jamundí, municipio que limita con el norte del Cauca.



Hubo pasos intermitentes en la avenida Cañasgordas, en el barrio Ciudad Jardín, también en el sur.



El sábado también, en la Loma de la Cruz y en la salida al aeropuerto por Menga, en el norte.



CALI