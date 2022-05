Este domingo, 3’669 369 ciudadanos podrán salir a las urnas en el Valle del Cauca para elegir al presidente de la República.

De acuerdo con la Registraduría, podrán sufragar en 10.628 mesas distribuidas en 1.082 puestos de votación, en todo el territorio departamental.



En Cali hay 1’787.424 electores, de los cuales, 972.142 son mujeres y 815.282 hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 4.969 mesas, en 190 puestos de votación en la ciudad.



El alcalde Jorge Iván Ospina reiteró que a partir de este sábado hasta el lunes festivo habrá la ley seca en esta capital. Se iniciará desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta las 12 del día del 30 de mayo. En un comienzo, la Alcaldía informó que hasta las 6:00 de la mañana del lunes, pero el Gobierno modificó el horario hasta el mediodía. La medida también cubre al Valle. En Cali habrá restricción del parrillero en moto y no se podrá transportar escombros.

¿Dónde votar en Cali?

En la Registraduría indicaron que se puede consultar el puesto de votación en la página web www.registraduria.gov.co, además de la App InfoVotantes, en los dispositivos celulares.



De acuerdo con la Registraduría, están habilitados los puestos de votación en el coliseo El Pueblo. También, el parque de las Orquídeas.



Además, hay en la Escuela José Acevedo y Gómez, en la avenida 5 oeste # 30-164.

También en la institución educativa José Holguín Garcés, en la avenida 4A Oeste #23-108.



A su vez, en la también institución educativa José Celestino Mutis, en la avenida avenida 7B Oeste # 18-02.



Está habilitada la institución educativa Cecilia Caballero, ubicada en la avenida 5 Oeste # 34-100, así como la sede Maricé Sinisterra, en la calle 30 BIS Oeste # 4A-00.



En el oeste de la ciudad está el colegio Santa Isabel de Hungría. Está localizado en la avenida 9 Oeste # 19C 1- 100. En el mismo oeste se puede votar en el coliseo del barrio Bajo Aguacatal, situado en la calle 8 Oeste #14-04.



En el norte habrá jornada en la sede de la institución educativa universitaria Antonio José Camacho, ubicada en la avenida 6N # 28-102.



Otro puesto habilitado es el norte caleño es la antigua sede de Ferrocarriles Nacionales, donde funcionan las oficinas de Metrocali. Están en la avenida 3N #23N-59.



Uno de los puestos más concurridos suele ser el de la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM),



Cerca de allí está la sede del Colegio Odontológico, en la calle 13N #3N-13, donde también se puede sufragar. Está el puesto de votación en la Academia de Dibujo Profesional, en el barrio Santa Mónica Residencial. Se encuentra en la calle 27 N #6BN-50.



En la comuna 2, del norte caleño, está el colegio Hispanoamericano que sigue siendo puesto de votación. Está en la avenida 3 CN #35N-55.

¿Qué pasa si se está en la fila en el puesto de votación y son las 4:00 p. m.?

Del total de votantes en el Valle del Cauca, 1'952.776 son mujeres y los demás

1'716.593, hombres.



Las elecciones empezarán a las 8:00 de la mañana y culminarán a las 4:00 de la tarde.



En caso de que sean las 4:00 de la tarde y usted se encuentra en la fila para ingresar a su puesto de votación no podrá sufragar. No importa si está en el sitio, pero no podrá hacerlo por el horario de cierre.



Si ya se encuentra adentro del puesto de votación, ha entregado su documento de identidad para que el jurado verifique su número de cédula y son las 4:00 de la tarde, hora de cierre de elecciones, sí alcanza a votar.



La Gobernación del Valle del Cauca activó el canal de rutas para denunciar delitos electorales, de cara a los comicios presidenciales.



Funcionan las líneas telefónicas 123 y 01 8000 912 005. También se pueden enviar denuncias sobre casos de fraude en el correo electrónico amenazas@valledelcauca.gov.co.



En Cali y zona metropolitana (municipios vecinos) habrá 3.850 policías. En Buenaventura, más de 600 miembros de la Armada Nacional.



Se prioriza la seguridad en todos los 1.082 puestos en el departamento.



CALI